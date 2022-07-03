Ankara Barosu'ndan 'Başkent Ankara'ya tek adliye istiyoruz' pankartı
Ankara Barosu, üzerinde “Dağılan adaleti toplamak için Başkent Ankara’ya tek adliye istiyoruz” yazılı pankartı baro binasına astı.
Ankara Barosu, Başkent’te farklı binalarda verilen adliye hizmetlerinin tek bir adliyede toplanması talebini dile getirmek için üzerinde baro binasına dev bir pankart astı.
Binaya asılan pankartta, “Dağıtılan adaleti toplamak için Başkent Ankara’ya tek adliye istiyoruz” ifaderi yer aldı.
Ankara'da Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemeleri ile Savcılıklar, İş Mahkemeleri, Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri, İcra Daire ve Mahkemeleri, Ticaret, Tüketici, Çocuk ve Aile Mahkemeleri, Fikri Sınai Haklar Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri olmak üzere 9 ayrı adliye ve aynı zamanda ek hizmet binaları bulunuyor.
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