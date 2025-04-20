Ankara bu düğünü konuştu: Çok sayıda siyasetçi katıldı, yollar kilitlendi!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 15:00

Güncelleme: 20.04.2025 - 15:01

Ankara, siyaset ve cemiyet dünyasının buluştuğu görkemli bir düğüne ev sahipliği yaptı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın oğlu Ömer Faruk Aktaş, Karavil ailesinin kızı Ayşegül Karavil ile dünyaevine girdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın oğlu Ömer Faruk Aktaş, Karavil ailesinin kızı Ayşegül Karavil ile evlendi.

Çok sayıda güvenlik önleminin alındığı düğün nedeniyle Ankara’da bazı yollarda trafik tıkanıklığı yaşandı.

Yaşanan trafik yoğunluğu sosyal medyada gündem olurken, düğün sonrası bakanlar ve konukların bir kısmı araçlarına ulaşmak için yürümek zorunda kaldı.

BAKANLAR VE SİYASİLER AKIN ETTİ

Intercontinental Grand Ankara’da düzenlenen düğün törenine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski başbakan Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuayp Alpay, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bakan yardımcıları, yüksek yargı mensupları, mülki idari amiri, çok sayıda milletvekili, bürokrat, iş dünyasından isim olmak üzere yaklaşık üç bin davetli katıldı.

Mehmet Aktaş’ın memleketi Elazığ başta olmak üzere Şırnak ve Diyarbakır başta olmak üzere farklı illerden çok sayıda davetli de düğünde hazır bulundu.

Kuran okuması ile başlayan düğünü Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki kıyarken, nikah şahitleri arasında ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski Başbakanlardan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yer aldı.

ERDOĞAN VE KURTULMUŞ'TAN TEBRİK MESAJI

Gecede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından gönderilen tebrik mesajı da okundu.

Genç çiftin mutluluğuna ortak olan davetliler, gece boyunca eğlenirken Ankara’da bulunan Elazığlı bürokratlar geleneksel Elazığ halk oyunları performansı sergiledi.