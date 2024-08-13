Ankara Büyükşehir Belediyesi atıl durumda bulunan taşınmazı 'Müzik Atölyesi' yaptı

Yayınlanma: 13.08.2024 - 10:50

Güncelleme: 13.08.2024 - 10:50

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşları sanat, spor, kültür ve bilimle buluşturmak için çeşitli projelere imza atmaya devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı gençlerin müzik ve sanata ilgisinin artırılması ve sanatsal faaliyetlere daha uygun koşullarda ulaşabilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafa Kemal Mahallesi’nde atıl durumda bulunan yaklaşık 300 metrekarelik alana sahip taşınmazını Müzik Atölyesi’ne dönüştürüyor.

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ve gençlerin müzik atölyelerini daha hızlı ve uyguna ulaşması çalışmalarını yürütecek Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sanat Toplulukları Şube Müdürü Şenay Yılmaz, proje için 6 aydır çalıştıklarını belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi ilk müzik stüdyosunu bu yaz Ankaralılar için açıyor. Amatör müzik gruplarının, müzik topluluklarının müzik yapmak için çok büyük maliyetler ödediğini, kayıt ve prova stüdyolarının çok pahalı olduğunu biliyoruz. Biz de destek olabilmek için Ankara'nın ilk müzik stüdyosunu açmak istedik” dedi.

Yılmaz, “Tamamen profesyonellerden destek alarak hazırladığımız müzik stüdyosunda son teknolojilerin kullandığı çok büyük müzik aletleri, müzik ekipmanları, kayıt ve prova stüdyoları olacak. Aynı zamanda üst katta müzisyenler istedikleri etkinlikleri hep beraber yapabilecekler. Edebiyat söyleşileri, sanat atölyeleri, müzik programları ve müzik etkinlikleri gerçekleştirebilecekleri kapalı ve açık alanlar da tasarladık” diye konuştu.

Atıl binanın yenilerek kullanıma kazandırılması çalışmalarını yürüten Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Bakım ve Onarım Şube Müdürü Selman Gün ise “Kent Estetiği Daire Başkanlığı olarak Ankara'nın merkezi konumunda atıl durumda bulunan yaklaşık 300 metrekare alana sahip bu yapıyı tadilata alarak müzik atölyesi hâline getiriyoruz. Kafeterya, etkinlik alanı, kayıt odası ve stüdyolardan oluşan atölyemizi tüm sanatseverlerin kullanımına açmaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.