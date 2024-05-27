Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELMEK'lerde, yeni dönem kurs kayıtları başladı

Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:47

Güncelleme: 27.05.2024 - 12:47

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü kurs çalışmalarına devam ediyor. Ücretsiz olarak farklı branşlarda 36 bin 756 üyeye el sanatları eğitimi alma fırsatı sunan kurslara, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için başvurular, 27 Mayıs-3 Haziran'da 'https://belmek.ankara.bel.tr/'adresi üzerinden yapılabilecek.

EĞİTİMLER 3 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELMEK’lerde 6 ana bölgedeki 59 kurs merkezinde, 41 farklı branşta verilecek eğitimlere, 3 Haziran'da başlanacak.

Başkentli kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslarda, "Makine Nakışı, El Nakışı, Sim Sırma, İğne Oyası, Şiş Dantel, Tel Kırma, Dantel Anglez, Giyim, Filografi, Kat-ı, Mefruşat, Patchwork, Trikotaj, Yorganlama, Ahşap Boyama, Kumaş Boyama, İpek Pentur, Tezhip-Hat, Minyatür, Ebru, Çini, Seramik, Mozaik, Rölyef, Ahşap Rölyef, Taş Bebek, Takı Tasarımı, Gümüş İşlemeciliği, Turistlik El Sanatları, Ev Ekonomisi-Yemek, Resim, Kilim, El Örgücülüğü, Sepet Örücülüğü, Jüt Kari” branşlarında eğitim verecek.