Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 bütçesi 205 milyar lira olarak kabul edildi

ABB Meclisi, 2026 yılı bütçesini 205 milyar lira olarak belirledi. Bütçe, Meclis'in kasım ayı 14. birleşiminde yapılan oturumda oy çokluğuyla kabul edildi. Toplam bütçe; ABB için 125 milyar lira, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) için 50 milyar lira ve EGO Genel Müdürlüğü için 30 milyar lira olarak karara bağlandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2025'te 100 milyar lira olan belediye bütçesinin artan ihtiyaçlar ve hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla bu yıl 125 milyar liraya çıkarıldığını söyledi.

Gelir ve gider kalemlerinin tamamen uyumlu şekilde denk bütçe anlayışıyla hazırlandığını belirten Yavaş, merkezi idarenin 2021'den bu yana uyguladığı program bütçe sistemi doğrultusunda hareket ettiklerini aktardı. Bütçenin, 11 Ekim 2024'te oy birliğiyle kabul edilen 2025–2029 Stratejik Planı ile tam uyumlu şekilde hazırlandığını vurgulayan Yavaş, 2026 yılı hizmetlerinde planın temel yol gösterici olacağını söyledi.

Bütçe sunumunu gerçekleştiren Başkan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşlar, Belediye’mizin 2026 yılı bütçesi 125 milyar liradır. Geçtiğimiz yıl 100 milyar lira olan bütçe büyüklüğü yapılan değerlendirmeler, artan ihtiyaçlar ve hizmet kapasitesinin güçlendirmesi amacıyla bu yıl yüzde 25 oranında arttırılmıştır. 2026 yılı bütçemizin genel görünümüne bakıldığında yüzde 34'ünün mal ve hizmet alımlarının yüzde 27'sinin yatırım harcamalarından, yüzde 24'ün de sosyal yardımlarla diğer transfer harcamalarından yüzde 4,5 personel giderlerinin oluşuyor. Gelir bütçesiyle, gider bütçesiyle uyumlu şekliyle denk bütçe ilkesi olarak uygulanmıştır.

Bu yıl Belediye'miz bütçesi önceki yıllardan farklı olarak merkezi idarenin 2021 yılından bu yana uygulamakta olduğu program bütçe sistemi esas alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda Belediye’miz Bütçesi ve Performans Programı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mahalli İdarelerinin program bütçe sistemine geçiş sürecini yönlendirmek amacıyla ilk kez 27 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan 2026-2028 Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu hazırlıklar, teknik ve sınıflandırmalar, yeni rehberde belirlenen usuller ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bütçe ve performans programı hazırlık süreci, 11-10-2024 tarihinde oy bilgiyle kabul edilen 2025-2029 stratejik planı ile tam uyumluluk gözetilerek yürütülmüştür"

SEL VE SU BASKINLARI

Mansur Yavaş, sunumunda sel ve su baskınlarını önlemeye yönelik devam eden ve tamamlanan çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı. Yavaş, özellikle Keçiören başta olmak üzere Ankara'nın birçok ilçesinde yıllardır yenilenmeyen altyapı nedeniyle ciddi risklerin bulunduğunu vurguladı.

Yavaş, 2019'dan bu yana kent genelinde 1291 farklı noktada sel ve su baskınlarına karşı çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Kapalı ve açık kesit dere temizlikleri ile altyapı güçlendirmelerinin sürdüğünü belirten Yavaş, "Geldiğimizde dış finansmanı hazır olmasına rağmen projeleri tamamlanmamış çalışmalar vardı. Bunların çoğu ancak yeni ihale kapsamına alınabildi" dedi.

KURAKLIKLA MÜCADELE

Kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Yavaş, 19 Kasım 2024'te yapılan tasarruf çağrısının ardından ASKİ koordinasyonunda bir dizi adım atıldığını hatırlattı. 18 Nisan 2025'te tüm paydaşlarla "Kuraklık Acil Eylem Planı" toplantısının yapıldığını, kararların 24 Nisan’da resmen onaylanarak kurumlara iletildiğini aktaran Yavaş, 25 Haziran’daki ikinci toplantı sonrası sürecin aynı şekilde devam ettiğini söyledi.

Su talebini azaltmak için kademeli tarifeye geçildiğini, şebeke suyuyla yapılan tüm sulamaların tamamen durdurulduğunu belirten Yavaş, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu uygulamanın ülke genelinde de zorunlu hale geldiğini ifade etti. Kent genelinde dağıtılan perlatörlerle (Su tasarrufu için musluk başına takılan alet) birlikte günlük tüketimin yüzde 10 azaldığını, buna paralel olarak su gelirlerinde de düşüş yaşandığını dile getirdi.

Yavaş, ilçe belediyelerine 11 Temmuz 2025'te resmi yazı gönderildiğini, şebeke suyu akışı kesilen park sayısının 1840'a ulaştığını, bu alanlara Çubuk Barajı’ndan ücretsiz su sağlandığını kaydetti.

ULAŞIM ÜCRETLERİ

EGO'nun artan maliyetlerle zorlandığını belirten Yavaş, CNG fiyatlarının 8 liradan 24 liraya çıkmasının kurumu ciddi biçimde etkilediğini söyledi. Göreve geldiklerinde 1540 olan otobüs sayısının bugün 1900'e ulaştığını, her ay yeni araç alımlarının sürdüğünü aktaran Yavaş, bütçe imkanı sağlanırsa toplu taşımayı ücretsiz hale getirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

EGO'nun 2025'te 604 milyon yolcu taşıdığını belirten Yavaş, pik saatlerde 10 lira indirimli tarife teklifinin Meclis'te olduğunu söyledi. Elektrikli otobüslerin ilk üç adedinin alındığını, yeni hibelerin beklendiğini de açıkladı.

Ankara'nın bilet ücretlerinde büyükşehirler arasında 9. sırada olduğunu hatırlatan Yavaş, aktarmalı sistemde ücretin tamamen sıfırlandığını, yaklaşık bin seferin Kızılay ve Ulus’a girmeden ring aktarma modeliyle çalıştığını ifade etti.

METRO ÇALIŞMALARI

Yavaş, metro projelerinde göreve geldiklerinde hiçbir hattın hazır projesi bulunmadığını belirterek, son 6 yılda dört büyük hattın projelendirilmesini tamamladıklarını söyledi. Mamak Metrosu’nun sadece proje sürecinin 2–2,5 yıl sürdüğünü hatırlatan Yavaş, kredi temini, hazine onayı ve yatırım programına alınma süreçlerinin de zaman aldığını vurguladı. Kızılay–Dikmen, Yaşamkent–Koru, Keçiören–Ovacık ve Dikmen Metro projelerinin tamamlandığını ve Cumhurbaşkanlığı ile ilgili kurumlara gönderildiğini aktardı. Eryaman–Hızlı Tren bağlantısının da Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi.

NATO Yolu Metrosu’nun 12 Mayıs 2025’te imzalandığını belirten Yavaş, güzergah üzerindeki cadde ve sokakların kapatma planlarının çıkarıldığını, dükkan sahipleriyle yapılan saha görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti. Yapım sırasında bazı noktaların 1,5 yıl kapalı kalacağını, hattın etaplar halinde Dikimevi’ne kadar uzatılacağını dile getirdi.

TRAFİK SORUNU

Başkan Yavaş, kentteki trafik yoğunluğunun temel nedeninin plansız imar artışları olduğunu belirterek, Eskişehir Yolu ve çevresindeki yüksek nüfus yoğunluğuna dikkat çekti. Yavaş, özellikle Eskişehir Yolu, Dodurga, Beytepe ve İncek bölgelerindeki imar değişikliklerinin kent trafiğini ciddi şekilde etkilediğini vurguladı. "Bu imarlar önceden planlanmış olup, sonradan yapılan değişikliklerle trafik yükü artıyor" diyerek sorumluluk paylaşımına dikkat çekti.

Yavaş, Alacaatlı’dan başlayarak, Dodurga’ya gidecek 500 bin kişilik nüfusun oluşturacağı trafik yoğunluğunu örnekledi ve mevcut yolların bu yükü kaldıramayacağını belirtti. Ayrıca İskitler Mia Alanı, Ovacık Mahallesi ve Emniyet Mahallesi örnekleri üzerinden, yapılaşma ve imar değişikliklerinin trafik üzerindeki doğrudan etkilerini gösterdi. Emniyet Mahallesi’ndeki konut, ofis ve AVM yoğunluğunun, günlük ziyaretçilerle birlikte bölgede 15-20 bin kişinin trafiğe çıkacağını söyledi.

Araç yoğunluğu rakamlarına da değinen Yavaş, Ankara’da kişi başına düşen otomobil sayısının 342 ile Türkiye ortalaması olan 189’un oldukça üzerinde olduğunu belirtti ve araç sayısının Ağustos itibarıyla 2 milyon 931 binden 3 milyona yaklaştığını aktardı.

Projelerle ilgili bilgi veren Yavaş, 2019-2025 yılları arasında 37 alt-üst geçit, köprülü kavşak ve viyadük projesinin hayata geçirildiğini, bunlardan 33’ünün tamamlandığını ve 4’ünün ise devam ettiğini söyledi. Ayrıca alternatif bulvar hattı olarak 5 yeni güzergah açıldığını, önceki dönemde ise toplam 43 proje yapıldığını hatırlattı ve kendi dönemiyle karşılaştırma yaptı.

Yavaş, ayrıca önceki dönemde AVM parsellerine verilen yüksek emsallerin de trafik yoğunluğunu artırdığını vurgulayarak, Ankara’nın gelecekteki trafik yükünü anlamak için bu artışların ve nüfus yoğunluğunun dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Yavaş, 2026'da planlanan ulaşım projelerinin hazır olduğunu ifade ederek, "Anadolu Bulvarı, Sincan Saraycık, Hikmet Özer İstasyon Caddesi Alt Geçit, Hacettepe Köprüsü genişletme, Sabancı Bulvarı Alt Geçidi, Bilkent-İncek Bağlantı Yolu, Ulus Meydan Alt Geçit ve trafik düzenleme, İncek Bulvarı -TED Koleji önü. Bunların hepsi hem Jandarma'dan hem de ilgili birimlerden izin alınıp yapıldığı için biraz süreç alıyor, ancak çoğunun projesi hazır." değerlendirmesinde bulundu.

KIRSAL KALKINMA VE SOSYAL HİZMETLER

ABB Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmaya verilen desteğin artırıldığını belirterek, "Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 54 bin 295 çiftçimizin 51 bin 179’una destek veriyoruz. Hobi bahçelerine fide dağıtımı yapmayacağız, kaynaklarımızı gerçek çiftçilere yönlendireceğiz" dedi.

Başkent Kart uygulamasının sosyal yardımlarda önemli rol oynadığını vurgulayan Yavaş, 2019’dan bu yana 433 milyon lira geri dönüş sağlandığını söyledi. Çevre projeleri kapsamında Atatürk Orman Çiftliği’nde açılan 3 bin 500 dönümlük parkın 2 ayda 1,5 milyon ziyaretçi ağırladığını kaydeden Yavaş, mevcut parkların bakımına ve Çubuk’taki yeni park projesine devam edeceklerini açıkladı.

"ANKARA'NIN SORUNLARINA ODAKLANALIM"

Konuşmasının sonunda ortak çalışma vurgusu yapan Yavaş, şunları söyledi:

"Arkadaşlar oturup konuşalım herkes varsa bir talebi gelsin bize bildirsin ve bundan sonra Ankara'nın sorunlarına odaklanalım. Eğer Ankara'nın sorunlarına odaklanmazsak olacak şey şudur; gene 2024 seçimlerinde ne olduysa 2029'da o olur. 8 tane kaldı belediyeniz onlardan da olursunuz benden söylemesi. Arkadaşlar sunumu dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum."