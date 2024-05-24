Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOGO Kuleleri nedeniyle kıskaca alındı: 10 müfettiş inceledi

Yayınlanma: 24.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.05.2024 - 04:00

Eski CHP Milletvekili ve eski ATO Başkanı Sinan Aygün’ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri’nin planları mahkeme kararıyla iptal edilmişti. Buna karşın TOGO Kuleleri’ne ilişkin alınan mahkeme kararlarıyla birlikte olay kısır döngü içerisine girdi.



Edinilen bilgiye göre, Aygün’ün aynı konulardan verdiği dilekçeler üzerine sürekli olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni (ABB) denetlemesi için müfettiş görevlendirildi. 2019 yılından bu yana benzer konulardan ötürü yapılan incelemeler sonucunda soruşturmaya izin verilmemesi kararı alınmasına karşın mayıs ayında müfettiş denetimlerine bir yenisi daha eklendi. Böylece sekiz kez mülkiye, bir kez adalet, bir kez de Devlet Denetleme Kurulu müfettişi olmak üzere 10 müfettiş inceleme yaptı. Bu kapsamda ABB Başkanı Mansur Yavaş, imar ve şehircilik daire başkanı ve 1. hukuk müşaviri 10. kez soruşturulmuş oldu. Aygün’ün aynı konulardan verdiği dilekçeler üzerine sürekli olarak müfettiş görevlendirilmesi “belediye çalışanları ve ABB’ye siyasi baskı mı yapılıyor” sorusunu akıllara getirdi.





