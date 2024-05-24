Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOGO Kuleleri nedeniyle kıskaca alındı: 10 müfettiş inceledi
Rant iddialarıyla gündeme gelen TOGO Kuleleri’nde ilginç bir gelişme yaşandı.
Eski CHP
Milletvekili ve
eski ATO Başkanı
Sinan Aygün’ün
sahibi olduğu TOGO
Kuleleri’nin planları
mahkeme kararıyla
iptal edilmişti. Buna karşın
TOGO Kuleleri’ne ilişkin alınan
mahkeme kararlarıyla birlikte
olay kısır döngü içerisine girdi.
Edinilen bilgiye göre, Aygün’ün
aynı konulardan verdiği dilekçeler
üzerine sürekli olarak Ankara
Büyükşehir Belediyesi’ni (ABB)
denetlemesi için müfettiş
görevlendirildi. 2019 yılından bu
yana benzer konulardan ötürü
yapılan incelemeler sonucunda
soruşturmaya izin verilmemesi
kararı alınmasına karşın mayıs
ayında müfettiş denetimlerine
bir yenisi daha eklendi. Böylece
sekiz kez mülkiye, bir kez adalet,
bir kez de Devlet Denetleme
Kurulu müfettişi olmak üzere
10 müfettiş inceleme yaptı. Bu
kapsamda ABB Başkanı Mansur
Yavaş, imar ve şehircilik daire
başkanı ve 1. hukuk müşaviri 10.
kez soruşturulmuş oldu. Aygün’ün
aynı konulardan verdiği dilekçeler
üzerine sürekli olarak müfettiş
görevlendirilmesi “belediye
çalışanları ve ABB’ye siyasi baskı
mı yapılıyor” sorusunu akıllara
getirdi.
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