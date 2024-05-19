Mansur Yavaş’ın abisi Burdur’da yaptığı kazada hafif yaralandı

Antalya’dan Denizli istikametine seyir halinde olan aracıyla kaldırıma çıkarak kaza yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın abisi hafif yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 00:17
Mansur Yavaş’ın abisi Burdur’da yaptığı kazada hafif yaralandı
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Kaza saat 15.30 sıralarında Burdur’un Çavdır ilçesi Antalya Denizli Karayolu’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Antalya’dan Denizli istikametine seyir halinde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın abisi Aladdin Yavaş (74) idaresindeki 48 JT 947 plakalı Nissan marka otomobil kontrolden çıkarak önce petrol istasyonunun ışıklı tabelasına ardından da ağaçlara ve bordür taşlarına çarptı.

TABURCU OLDU

Çarpmanın etkisiyle arabaya bağlı römork üzerinde bulunan tekne devrilirken, kazada sürücü Aladdin Yavaş hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aladdin Yavaş Tedbir amaçlı Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil, römork ve tekne çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken hastanede tedavisi tamamlanan Aladdin Yavaş’ın taburcu olduğu öğrenildi.


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