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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse Yargıtay’a seçildi, yerine Akın Gürlek’in yardımcısının adı geçiyor!

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse Yargıtay’a seçildi, yerine Akın Gürlek’in yardımcısının adı geçiyor!

10.06.2026 16:05:00
Güncellenme:
Aytunç Ürkmez
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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse Yargıtay’a seçildi, yerine Akın Gürlek’in yardımcısının adı geçiyor!

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçildi. Kulislerde Karaköse'nin yerine Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay’ın getirileceği konuşuluyor. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yürütülen soruşturmalarda tutum farkının olduğu, bu durumdan kaynaklı yürütülen soruşturmaların tartışmalı duruma geldiği belirtiliyordu.
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Akın Gürlek’in 11 Şubat’ta Adalet Bakanlığı’na atanmasının ardından gözler Ankara yargısında yapılacak değişikliklere çevrilmişti. Bu kapsamda ise Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’nin de görevinden alınması ve Hakimler Savcılar Kurulu’nda yapılacak (HSK) seçimde Yargıtay üyeliğine seçilmesi konuşuluyordu.

Kulislerdeki bu konuşma somutlaştı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından Karaköse’nin HSK’de yapılan seçimde Yargıtay üyeliğine seçildiğini açıkladı. Gürlek; “HSK tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen Sayın Gökhan Karaköse'yi, Danıştay üyeliklerine seçilen Sayın Gülten Hatipoğlu ve Sayın Recep Yılmaz Korkmaz'ı tebrik ediyorum. Yargı teşkilatımızın farklı kademelerinde edindikleri bilgi, tecrübe ve birikimleriyle yüksek yargımıza önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum” dedi.

KARAKÖSE, ERDOĞAN VE GÜRLEK'E TEŞEKKÜR ETTİ

Karaköse ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajıyla görevine veda ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gürlek’e teşekkür etti. Paylaşımında Karaköse; “Yargıtay üyeliğine seçilmiş olmam nedeniyle adliyemize veda vakti gelmiş bulunmakta... Başkentimizde Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yaptığım süre boyunca şahsıma güvenini ve desteğini her zaman hissettiğim sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Aynı şekilde Sn. Adalet Bakanımıza, önceki dönem Adalet Bakanlarımıza, Bakan Yardımcılarımıza, Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun kıymetli daire başkanları ve üyelerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Yıllar önce staj yaptığım adliyeye ve buradaki mesai arkadaşlarıma veda edecek olmam nedeniyle bir burukluk yaşıyorum. Görevi devralan Başsavcı arkadaşıma muvaffakiyet ve başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.

"2 BAŞSAVCILIK ARASINDA TUTUM FARKI VARDI"

Kulislerde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yürütülen soruşturmalarda tutum farkının olduğu, bu durumdan kaynaklı yürütülen soruşturmaların tartışmalı duruma geldiği konuşuluyordu. Tutum farkının ise Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’yken özellikle İBB ve CHP’li il-ilçe belediye başkanlarına yönelik yürütülen soruşturmalarda gizli tanık kullanılması ve tartışmalı gözaltı kararları verilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mutlak butlan davası ile CHP Kurultay davasında bu yöntemlere başvurmaması gösteriliyordu.

KARAKÖSE'NİN YERİNE CAN TUNCAY MI?

Karaköse’den boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevi için de 3 isim ön plana çıkıyor. Bu isimlerin başında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nden Adalet Bakanlığı’na getirilen Can Tuncay geliyor. Tuncay’ın annesi emekli hakim Tülin Tuncay’ın 2023’ten beri MHP üyesi olmasının da bu olasılığı kuvvetlendirdiği belirtiliyor. Tuncay’ın yanı sıra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı için Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik’in de isimleri geçiyor. 

İlgili Konular: #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı #Akın Gürlek

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