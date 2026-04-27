Ankara'da Bakanlığa yürümek isteyen maden işçilerine polis müdahalesi

27.04.2026 12:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Günlerdir Ankara'da, Kurtuluş Parkı'nda hakları için direnişlerini sürdüren maden işçileri, bugün bir kez daha Enerji Bakanlığına yürümek için harekete geçti. Milletvekillerinin de destek verdiği işçiler, polis engeliyle karşılaşıyor.

13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkarak ödenmeyen hakları için Ankara'da açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçileri, direnişlerinin 16'ıncı, açlık grevlerinin ise 8. gününde Kurtuluş Parkı'ndaki eylemlerini sürdürüyor.

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde sürdürdükleri eylemlerinde Enerji Bakanlığına yürüyerek seslerini duyurmak isteyen işçiler, bugün bir kez daha karşılarında çevik kuvvet ekiplerini buldu. 

Milletvekillerinin de destek olduğu işçiler, Bakanlığa yürümek için polis barikatlarına yüklendi.

Alanda işçilerin sloganlar altında kararlı bekleyişi devam ediyor.  

Gençlerbirliği taraftarından maden işçilerine destek: 'Maden işçisi yalnız değildir' Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında evinde Kocaelispor'u konuk eden Gençlerbirliği'nin taraftarları, Ankara'da açlık grevi yapan Doruk Madencilik işçilerine destek tezahüratı yaptı.
Erkan Baş, direnişteki madencilerle derbiyi izledi: 'Yarın Enerji Bakanlığı’na yürüyeceğiz' Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Ankara'da direnişlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileriyle birlikte Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izledi. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yarın 12.00’de Enerji Bakanlığı’na yürüyeceğiz, hepinizi desteğe bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Senaristlerden maden işçilerine dayanışma ziyareti Ankara’da hak arama mücadelelerini sürdüren maden işçilerine bir destek de senaristlerden geldi. Kurtuluş Parkı’ndaki direniş alanını ziyaret eden Ankaralı senaristler, işçilere "Sizin onurlu hikayenizi asla unutmayacağız" iletisini aktardılar.