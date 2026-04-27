Ankara'da Bakanlığa yürümek isteyen maden işçilerine polis müdahalesi

13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkarak ödenmeyen hakları için Ankara'da açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçileri, direnişlerinin 16'ıncı, açlık grevlerinin ise 8. gününde Kurtuluş Parkı'ndaki eylemlerini sürdürüyor.

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde sürdürdükleri eylemlerinde Enerji Bakanlığına yürüyerek seslerini duyurmak isteyen işçiler, bugün bir kez daha karşılarında çevik kuvvet ekiplerini buldu.

Milletvekillerinin de destek olduğu işçiler, Bakanlığa yürümek için polis barikatlarına yüklendi.

Alanda işçilerin sloganlar altında kararlı bekleyişi devam ediyor.