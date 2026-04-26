Gençlerbirliği taraftarından maden işçilerine destek: 'Maden işçisi yalnız değildir'

Maaş ve tazminat haklarının ödenmesi için Ankara'ya yürüyen ve burada açlık grevine başlayan maden işçilerinin eylemi, 7'nci gününde devam ediyor.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding’e ait Doruk Madencilik’te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, Kurtuluş Parkı’ndaki açlık grevini sürdürüyor.

GENÇLERBİRLİĞİ TEK SES OLDU

İşçilerin eylemi devam ederken Gençlerbirliği taraftarı, işçiler için tek ses oldu.

Tribünlerde, "Maden işçisi yalnız değildir. Gençlerbirliği taraftarı her zaman emekten yanadır, her zaman emekçinin yanındadır. Bunu unutmayın" tezahüratı yapıldı.

O anlar kamuoyunda takdirle karşılanır iken Ankara ekibi, maçı Kocaelispor karşısında 1-0 önde bitirerek 3 puanın sahibi oldu.