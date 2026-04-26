Gençlerbirliği taraftarından maden işçilerine destek: 'Maden işçisi yalnız değildir'

26.04.2026 16:40:00
Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında evinde Kocaelispor'u konuk eden Gençlerbirliği'nin taraftarları, Ankara'da açlık grevi yapan Doruk Madencilik işçilerine destek tezahüratı yaptı.

Maaş ve tazminat haklarının ödenmesi için Ankara'ya yürüyen ve burada açlık grevine başlayan maden işçilerinin eylemi, 7'nci gününde devam ediyor.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding’e ait Doruk Madencilik’te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, Kurtuluş Parkı’ndaki açlık grevini sürdürüyor.

GENÇLERBİRLİĞİ TEK SES OLDU

İşçilerin eylemi devam ederken Gençlerbirliği taraftarı, işçiler için tek ses oldu.

Tribünlerde, "Maden işçisi yalnız değildir. Gençlerbirliği taraftarı her zaman emekten yanadır, her zaman emekçinin yanındadır. Bunu unutmayın" tezahüratı yapıldı.

O anlar kamuoyunda takdirle karşılanır iken Ankara ekibi, maçı Kocaelispor karşısında 1-0 önde bitirerek 3 puanın sahibi oldu.

Doruk Maden işçilerinin açlık grevinde 7'nci gün: Bir işçi daha rahatsızlandı Maaş ve tazminat haklarının ödenmesi için Ankara'ya yürüyen ve burada açlık grevine başlayan maden işçilerinin eylemi, 7'nci gününde devam ediyor. Açlık grevindeki işçilerden biri rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
DİSK'e bağlı sendikalardan Doruk Madencilik işçilerine destek ziyareti DİSK'e bağlı sendikalar, tazminat ve ücretlerinin ödenmesi talebiyle Kurtuluş Parkı'nda açlık grevinin 7. gününde olan Doruk Madencilik işçilerine destek ziyaretinde bulundu. DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu, "Bugün yapılması gereken nettir: Bu mücadeleyi sahiplenmek, büyütmek ve yalnız bırakmamaktır. Çünkü Doruk Madencilik işçileri kazanırsa, bu sadece onların değil, tüm emekçilerin kazanımı olacaktır. Kaybederlerse, bunun bedelini de yine tüm işçi sınıfı ödeyecektir" dedi. Bir madencinin eşi ise "Zengine adalet istediği gibi, fakire adalet istediğiniz gibi midir?" diye sordu.
TİP Samsun’dan Doruk Maden işçilerine destek: 'İşçi hakkını gasbedip lüks içinde yaşayanları teşhir edeceğiz' TİP Samsun İl Örgütü üyeleri, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle Ankara'nın Kurtuluş Parkı'nda eylemlerini sürdüren Doruk Maden işçilerine destek eylemi yaptı.