Ankara'da Bakanlığa yürümek isteyen maden işçilerine polis müdahalesi: Başaran Aksu ve Gökay Çakır gözaltına alındı

13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkarak ödenmeyen hakları için Ankara'da açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçileri, direnişlerinin 16'ıncı, açlık grevlerinin ise 8. gününde Kurtuluş Parkı'ndaki eylemlerini sürdürüyor.

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde sürdürdükleri eylemlerinde Enerji Bakanlığına yürüyerek seslerini duyurmak isteyen işçiler, bugün bir kez daha karşılarında çevik kuvvet ekiplerini buldu.

Milletvekillerinin de destek olduğu işçiler, Bakanlığa yürümek için polis barikatlarına yüklendi.

Alanda işçilerin sloganlar altında kararlı bekleyişi devam ediyor.

"Alın terimizin peşindeyiz, bir adım geri atmacağız. Açlık grevimizin 8. gününde Enerji Bakanlığı'na yürüyoruz. Bizi döndüremezsiniz!"

CUMHURİYET'E KONUŞTULAR: HAKKIMIZI ALMADAN DÖNMEYİZ

Cumhuriyet'e konuşan bir işçi, "Biz Enerji Bakanlığına yürüyeceğimizi günlerdir söyledik. 12'ye kadar bekledik, dönüş olmadığını için yürüyüş hakkımızı kullanmak istedik. Biz buradan hakkımızı almadan dönmeyeceğiz. Enerji Bakanlığı bu işi çözmekle görevlidir" dedi.

Başka bir işçi de "Bizi buralarda kepaze yapmasınlar. Büyüklerimize sesleniyoruz. Suçumuz ne? Hakkımızı aramak suçsa suç işliyoruz" ifadelerini kullandı.

BİR KEZ DAHA MÜDAHALE: AKSU VE ÇAKIR GÖZALTINA ALINDI

Kurtuluş Parkı'ndaki abluka altında bekleyişlerini bir süredir devam ettiren işçiler, Enerji Bakanlığına yürümek üzere bir kez daha harekete geçti.

Ancak işçiler yine alanda kalkanlarıyla bekleyen çevik kuvvet ekiplerinin engeliyle karşılaştı. Müdahale sırasında Bağımsız Maden Genel Başkanı Gökay Çakır ve Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı.

Sendikanın X hesabından bunun üzerine "Sadece Gökay Çakır'ı, Başaran Aksu'yu gözaltına almakla bizi yıldıramazsınız. Hepimizi alın, burdayız" yanıtı verildi.