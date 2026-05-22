Ankara'da 'mutlak butlan' mesaisi: Özgür Özel, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Ziyarette Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ve Yerel yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek yer aldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın hasta olması sebebiyle gelemediği öğrenilirken, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili’nin de Genel Merkez’e gelmek üzere yolda oldukları iletildi.

CHP GRUBU YARIN TOPLANIYOR

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) yeniden toplantıya çağırmıştı.

Özel, yarın saat 11.00’de milletvekillerini Genel Merkez’de kapalı grup toplantısına çağırdı. CHP lideri, yarın saat 14.00’te ise Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

CHP'YE MUTLAK BUTLAN KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi. Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.