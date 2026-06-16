Ankara'da NATO Zirvesi'ne geri sayım: Protesto ihtimaline karşı kente girişler engellenecek!

Türkiye, 22 yıl sonra yeniden NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. 32 ülkenin liderleri ile gözlemci ülkelerin temsilcilerinin katılması beklenen Zirve için Ankara'da hazırlıklar sürüyor. Bu süreçte, güvenlik önlemleri en üst düzeyde olacak.

Liderlerin ve heyetlerin uçakları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı yapılan ve önceden askeri havalimanı olarak kullanılan Ankara Havalimanı'na inecek. Yaklaşık 8 ayda tamamlanan havalimanında pist uzunluğu 2 bin 450 metreden 3 bin metreye, pist genişliği ise 42 metreden 60 metreye çıkarıldı. Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde iki dönüş cebi inşa edildi. 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçak eşzamanlı olarak park yapabilecek. 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ve 310 araç kapasiteli açık otopark da hizmete alındı. Bağlantı yollarıyla heyetlerin toplantıların yapılacağı konumlara doğrudan ulaşımı sağlanacak.

NATO kapsamındaki toplantılar Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi ve ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

Zirve kapsamında Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergahları ve heyetlerin konaklayacağı bölgelerde "kırmızı alan" uygulaması hayata geçirilecek. Ankara Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Söğütözü Mahallesi, katılımcıların konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan kapsamında olacak. Bu süreçte yaklaşık 40 bin emniyet ve jandarma personeli görev yapacak.

ABD BAŞKANI TRUMP VE AB LİDERLERİ ZİRVE'YE KATILACAK

ABD'nin Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiği görüşünü net bir biçimde dile getirdiği bu dönemde, ABD Başkanı Donald Trump, Zirve'ye katılacağını açıkladı.

Dönemin Başkanı George W. Bush, Türkiye'nin 28-29 Haziran 2004 tarihinde ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi kapsamında Ankara ve İstanbul'u ziyaret etmiş, Barack Obama ise 5-7 Nisan 2009 tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu. Obama ayrıca 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde düzenlenen G-20 Zirvesi için Antalya'ya gelmişti. Obama'dan sonraki Başkan Trump, görev süresince Türkiye'ye gelmemişti. Trump'ın halefi Joe Biden da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmamıştı.

İlgili kaynaklar, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın da Zirve için Ankara'da olacaklarını teyit etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in katılımının beklendiği Zirve'ye, ANKA'nın edindiği bilgilere göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez da katılacak. Ayrıca, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Zirve'ye katılımına ilişkin yüksek bir beklenti var.

MEDYADAN YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

Lahey'de geçen yıl 24-25 Haziran'da düzenlenen 35. NATO Zirvesi'ne yaklaşık 9 bin kişi katıldı. Yaklaşık 45 devlet ve hükümet başkanının katıldığı Zirve'ye çok sayıda Dışişleri ve Savunma Bakanı da katıldı. Zirveyi Hollanda ve uluslararası basından yaklaşık 2 bin gazeteci takip etti. Bu sene de Zirve'yi ulusal ve uluslararası basın ve medyadan olmak üzere çok sayıda gazetecinin takip etmesi bekleniyor. Uluslararası basın için Türk yetkililer, Zirve'nin yapılacağı güzergahta bulunan ve Söğütözü'ndeki otellerde konaklamaları tavsiyesinde bulunuyor.

14 GÜNLÜK GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAĞI

Ankara Valisi Yakup Canbolat imzasıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına 4 Haziran'da "36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Bu kapsamda Ankara'da kent hayatına ilişkin bazı düzenlemelere gidilecek.

Genelgeye göre, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 06.00 ile 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat 24.00 tarihleri arasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinliklerin yapılması durduruldu. Bu tarihler arasında bazı geliş-gidiş güzergahlarında, heyetlerin konakladığı oteller bölgesi ve civarında, toplantıların yapılacağı Cumhurbaşkanlığı ve ATO Congresium'un bulunduğu bölgede trafiği aksatacak, yurttaşları toplu geliş-gidişlerine ve toplanmalarına neden olacak, güvenliği riske sokacak, her türlü özel ya da resmi, kapalı ya da açık alan etkinliğine izin verilmeyecek.

Ayrıca, 1-15 Temmuz tarihlerinde gösteri ve yürüyüş yasağı uygulanacak. Yurt dışında eylemlere karıştığı ve güvenlik birimlerince takip edildiği bildirilen kişilerin olası protesto girişimlerinde bulunmalarını engellemek için ülkelerle bilgi paylaşımında bulunulacak. Haklarında istihbarat raporu bulunanların Ankara'ya girişine izin verilmeyecek.

Esenboğa Havalimanı ve çevresi de güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olacağı bölgeler arasında bulunuyor. Yurt dışından yapılacak uçuşlara kısıtlama getirilecek. Ayrıca, Ankara'ya giriş noktalarında sıkı güvenlik kontrolü yapılacak. Şehirdeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına ek olarak 100 önemli noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek.

KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Zirve nedeniyle 6-12 Temmuz tarihlerinde Ankara'da bazı ilçelerdeki kamu personeli idari izinli sayılacak. Buna göre, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle idari izin uygulanacak ilçeler arasında yer alıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB AGS) kapsamındaki Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının Zirve nedeniyle ertelendiğini açıklamıştı. Sınavlar 26 Temmuz Pazar günü yapılacak.

İÇİŞLERİ'NDE NATO TOPLANTILARI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında 25 Mayıs ve 8 Haziran tarihlerinde Bakanlık'ta güvenlik toplantıları yapılmıştı. Toplantılarda güvenlik tedbirleri ve hazırlıkların ayrıntılı bir şekilde ele alındığı bildirildi. 5 Haziran'da ise Ankara Valisi Yakup Canbolat başkanlığında Ankara'daki üniversitelerin rektörleri ve ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla "NATO Zirvesi Tedbirleri Toplantısı" yapılmıştı.