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Ankara'da sabaha karşı 'NATO' baskınları: 209 kişi gözaltına alındı

Ankara'da sabaha karşı 'NATO' baskınları: 209 kişi gözaltına alındı

23.06.2026 09:13:00
Güncellenme:
ANKA
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Ankara'da sabaha karşı 'NATO' baskınları: 209 kişi gözaltına alındı

Ankara'da yapılacak NATO zirvesine günler kala, sabah saatlerinde evlere düzenlenen baskınlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüten çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından birçok adrese baskın düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen kişiler gözaltına alındı.

AVUKATLAR GÖRÜŞTÜRÜLMÜYOR

Gözaltına alınanlar hakkında 24 saatlik avukat görüş kısıtlaması kararı uygulandığı bildirildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde: DAEŞ terör örgütüne bağlı 30, DSİH terör örgütüne bağlı 23, TKP/ML terör örgütüne bağlı 22, TKİP terör örgütüne bağlı 20, MLKP terör örgütüne bağlı 16, DKP/BÖG örgütüne bağlı olan 16, DHKP/C terör örgütüne bağlı 12, THKP/C terör örgütüne bağlı 9 şüpheli  olmak üzere toplamda 148 şüpheli, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde: TPK/ML terör örgütüne bağlı 44, DAEŞ terör örgütüne bağlı 26, DHKP-C – MLKP 23, olmak üzere toplamda 93 şüpheli olmak üzere, toplamda 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, bu şüphelilerden 209 kişi gözaltına alınmıştır.”

"HER ŞEYİ KIRIP PARÇALAMIŞLAR"

Evrensel'in haberine göre, evine yapılan baskınla gözaltına alınanlardan bir gencin babası yaşananları "NATO eylemine katıldı diye gece baskınıyla gözaltına almışlar. Gelen ekip kapı pencere her şeyi kırıp, parçalamış" diyerek anlattı. 

Başka bir aile de çocuğu gözaltına alınırken komşuların verdiği tepkiyi anlattı. Komşuların, kolluk kuvvetlerine "Kapıyı niye kırdınız? Zile bassanız açardık" dediğini anlatan aile, ekibin bu uygulamanın "prosedür" gereği olduğunu dile getirdiğini iddia etti.

ÇHD ÜYESİ AVUKATLAR GÖZALTINDA

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlardan ikisinin Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi üyesi Avukat Semra Demir ve Avukat Kürşat Bafra olduğunu öğrenildi. ÇHD Genel Merkezi İstanbul'da da Avukat Doğa İncesu'nun gözaltına alındığını duyurdu. 

ÇHD Genel Merkezi "Şafak vakti yapılan baskınlar ile Ankara'da üyelerimiz Av. Semra Demir ve Av. Kürşat Bafra, İstanbul'da üyemiz Av. Doğa İncesu ile birçok yurttaş gözaltına alınmıştır. Yaşananlar hukuki bir süreç değil, NATO'ya zirve öncesi dikensiz bir gül bahçesi sağlama operasyonudur" açıklamasında bulundu. 

 

 

İlgili Konular: #NATO

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