TKP'den Ankara'da NATO karşıtı miting çağrısı: Tarih 5 Temmuz

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Temmuz ayında Ankara'da yapılacak olan NATO Zirvesi'ne karşı eylem kararı aldı. Parti, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 5 Temmuz Pazar günü saat 16.00'da Ankara Tandoğan Meydanı'nda büyük bir NATO karşıtı miting düzenleyeceklerini kamuoyuna duyurdu.

"NATO, ölüm ve onursuzluktur! Yaşasın barış, bağımsızlık ve sosyalizm!" ifadeleriyle başlayan çağrı metninde, iktidarın Temmuz ayındaki zirve için Ankara'da "hayatı durdurmaya hazırlandığı" iddia edildi.

"TÜRKİYE SAHİPSİZ DEĞİL"

TKP'nin açıklamasında şöyle denildi:

"AKP Temmuz ayında NATO zirvesi için Ankara'da hayatı durdurmaya hazırlanıyor. Kurulduğundan beri dünyanın her yerinde halklara kan kusturan bu uğursuz örgüt Ankara'daki zirvede Türkiye'nin savaş ve yıkım planlarının daha fazla içine çekileceği bir yeniden yapılanmaya gidecek. NATO'nun emperyalist planlarına ve Türkiye üzerinde yaptıkları hesaplara yine Ankara'da dur denmelidir."

Tüm yurttaşları zirve öncesinde emperyalistlere "kuvvetli bir uyarı" yapmak için mitinge davet eden parti, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Mitingde bir araya gelecek yurtseverler 'NATO, ölüm ve onursuzluktur; yaşasın barış, bağımsızlık ve sosyalizm' diyerek NATO'cu emperyalistlere Türkiye'nin de dünya halklarının da sahipsiz ve çaresiz olmadığını gösterecektir."