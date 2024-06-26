Ankara Gar Katliamı davası bugün görülecek: Karar çıkması bekleniyor

Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:19

Güncelleme: 26.06.2024 - 09:20

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davada hakkında dava açılan 26 sanıktan 10'u hakkında karar çıkacak. Gar katliamı davasında IŞİD üyesi olduğu tahmin edilen 16 kişi halen firari durumda.

İhmali olduğu yönünde tespitler yapılan bazı kamu görevlileri hakkında ise soruşturma izni çıkmamıştı.

AYM’DEN GAR KATLİAMI DAVASI KARARI GELMİŞTİ

AYM, geçen ay Ankara Gar Katliamı’nda sorumluluğu olan kamu görevlilerinin yargılanmasına ilişkin başvuruda kararını vermişti. AYM, soruşturmaya izin vermeyen Ankara Valiliği ile soruşturma açmayan Ankara Savcılığını haklı bulmuştu.

AYM’nin kararına ilişkin 10 Ekim Katliamı Davası Avukat Komisyonu’ndan yapılan açıklamada “Anayasa Mahkemesi de Devletin katliamdaki sorumluluğunu ortaya koyan delilleri inkâr edenler ittifakına katıldı” denilmişti.

10 EKİM ANKARA KATLİAMI DAVASI AVUKATLARINDAN DURUŞMA ÇAĞRISI

10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, 2016 yılında başlayan ve 26 Haziran'da yapılacak 25'inci duruşmada karar çıkması beklenen Ankara Gar Katliamı Davası için çağrıda bulundu.

Komisyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Ülkenin en büyük katliamı olarak tarihe not düşülen 10 Ekim Ankara Katliamı yargılamasında geçen celse verilen savcılık esas hakkında mütalaası ile karar aşamasına gelindi.

IŞİD'in insanlığa karşı işlediği suçlara ilişkin adalet talebinin de bir parçası olan bu dava Türkiye tarihinin de ilk insanlığa karşı suç yargılamasıdır. Ancak geçen celse verilen savcılık mütalaası ile tüm yargılama boyunca olduğu gibi bir kez daha insanlığa karşı suç görmezden gelinmiştir.

Yaklaşık 9 yıldır devam eden adalet mücadelemizde katliamın gerçekleşmesine neden olan, göz yuman, yol veren, engel olmayan sorumlulara ilişkin dosyadaki tüm delillere rağmen yargı katliama ilişkin maddi gerçeğe ulaşmak yerine adeta kamu görevlilerini korumak için çaba harcamıştır.

26 Haziran 2024 Çarşamba günü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da görülecek duruşmaya davet ediyor, adalet mücadelesini birlikte büyütme çağrısı yapıyoruz."