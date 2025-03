Ankara İl Başkanı Ümit Erkol: ‘Pusula yetiştiremiyoruz, oylamayı uzatacağız’

Yayınlanma: 23.03.2025 - 15:55

Güncelleme: 23.03.2025 - 15:55

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olması için yapılan önseçim beklentileri aştı. Cumhuriyet’e değerlendirme yapan Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, defalarca ek pusula bastırdıklarını, pusula yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi.

'GENEL SEÇİM HAVASI VAR'

Erkol, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bütün beklentileri aşan bir durum var, genel seçim havası var. Sandıklarda kuyruklar oluşmuş durumda. İnsanlar coşkuyla geliyor, sloganlar atılıyor, oy kullanma merkezlerinin önünden geçen araç sahipleri kornalarla eşlik ediyor. Üniversite öğrencilerinden tutun da zor yürüyen büyüklerimize varana kadar herkes sandıklara geliyor. Bu büyük bir uyanış bence. Pusulaları defalarca bastık, bütün rakamlar altüst oldu. Sabahki baskının iki katı üzerine çıktık.

Saat 16.00 hala baskıdan pusula bekliyoruz. Genel merkezden oylamayı uzatmak için bir saat izin almayı düşünüyoruz çünkü sandıklarda sıralar bitmedi. Ankara’nın her bölgesinde; Pursaklar, Akyurt, Keçiören, Çankaya dış ilçeler, her yerde büyük ilgi var. Bizim üyelerimizin yüzde 80’inin geldiğini görüyoruz, ama dayanışma sandıklarına yoğun ilgi var. Her kesimden insan geliyor.”