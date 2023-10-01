Ankara Kızılay'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi: Çatışma anı ortaya çıktı!
Ankara'da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2 teröristin bombalı araçla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Son olarak çatışma anları da ortaya çıktı.
Meclis'in 28'inci dönem 2'nci yasama yılının açılışı
nedeniyle bugün düzenlenecek törenden saatler önce Ankara'da İçişleri
Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu.
Saat 09.30 sıralarında TBMM ve bakanlıkların bulunduğu İsmet
İnönü Bulvarı'nda patlama ve silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda
polis ve sağlık ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede olağanüstü
güvenlik önlemleri alındı, yollar trafiğe kapatıldı.
YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA
Patlamayla ilgili açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan
geldi.
İki kişinin bombalı eylem yapmak için İçişleri Bakanlığı
giriş kapısına geldiğini belirten Yerlikaya, şüphelilerden birinin üzerindeki
bombayı patlattığını, diğerinin ise çıkan çatışmada öldürüldüğünü belirtti.
ÇATIŞMA ANI ORTAYA ÇIKTI
Çatışma anları telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi!
- Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
- İsmail Hakkı Erdem cezaevinde 'intihar' etti
- DEVA Partisi kararını açıkladı!
- Soylu'nun trolleri 'aklını başına al' dedi
- Gizem Örge'den Daniele Santarelli itirafı
- Doğalgaza zam geldi!
- Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi yine es geçti
- Muhittin Böcek'in o açıklaması tepki çekti
- Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 'kayyum' tepkisi