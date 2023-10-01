Nevşin Mengü'den 'Ankara' paylaşımı: 'Saldırının operasyonlar sonrası gelmesi dikkat çekici'
Ankara'da Kızılay'da bir teröristin kendini patlattığı, bir teröristin öldürüldüğü, 2 Emniyet mensubunun ise yaralandığı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik terör saldırısına ilişkin bir paylaşım yapan gazeteci Nevşin Mengü, "Saldırının suç örgütlerine düzenlenen operasyonlar sonrası gelmesi dikkat çekici" dedi.
Ankara'da sabah saatlerinde Kızılay'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı.
Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubu hafif biçimde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; konuya ilişkin yayın yasağı da getirildi.
NEVŞİN MENGÜ: SALDIRININ OPERASYONLAR SONRASI GELMESİ…
Son olarak gazeteci Nevşin Mengü, Ankara Kızılay’daki terör saldırısına ilişkin bir paylaşım yaptı.
Mengü, “İçişleri Bakanlığı’na gerçekleştirilen saldırının suç örgütlerine düzenlenen operasyonlar sonrası gelmesi dikkat çekici” ifadelerini kullandı.
İlk gelen bilgi bir polis memurunun şehit olduğu üzerineydi. O nedenle az önce paylaştığım postu sildim.— nevsin mengu (@nevsinmengu) October 1, 2023
İçişleri Bakanlığına gerçekleştirilen saldırının suç örgütlerine düzenlenen operasyonlar sonrası gelmesi dikkat çekici
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