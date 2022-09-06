Ankara kulisleri hareketlendi: 'Kılıçdaroğlu esas adaylık mesajını o gün verecek!'

06 Eylül 2022 Salı, 09:17

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'nda programında gazeteci Barış Yarkadaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Ankara kulislerinden bilgiler aktaran Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun adaylık mesajlarını 29 Ekim'de vereceğini dile getirdi.

Yarkadaş "Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kafasının net olduğu ve buna göre çalışmalarını şekillendirdiği artık ortada. Kılıçdaroğlu esas mesajını 29 Ekim günü vermeyi düşünüyor. Adaylığa bir tık daha yaklaşacak. 29 Ekim günü ‘Yeniden Cumhuriyet’ sloganıyla bir yürüyüş başlatmayı düşünüyor. CHP’li yetkililer adaylığın 6’lı masadan çıkmasını istiyor. Edindiğim izlenim, Kılıçdaroğlu’nun adaylık açıklamasını 6’lı masadan uzlaşarak çıkartıp yılbaşına doğru ya da yeni yılın ilk günlerinde açıklamayı planlanıyor" dedi.