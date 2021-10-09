Gökçekler’in yönettiği Beyaz TV’nin FETÖ binasında kiracı olduğu ortaya çıktı

09 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, FETÖ’ye imar rantı sağladığı iddiasıyla ifade veren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in yönettiği Beyaz TV’nin, “FETÖ’nün kasası olduğu” ve “FETÖ elebaşı Gülen’den sonra örgütü yöneteceği” iddia edilen Alaattin Kaya’nın şirketinden usulsüz şekilde başka bir firmaya devredilen binada yayın yaptığını söyledi. Gökçek’in soruşturmasında bu bilginin de kullanılması gerektiğini vurgulayan Emir, “Melih Gökçek şu anda kimi yerlere mesaj vererek ve Ankara’daki belirli siyasi düğmelere dokunarak bu soruşturmanın önünü almaya çalışıyor. Operasyonu kendisi lehine operasyonu durdurma çabasında” ifadelerini kullandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhuriyet’in “FETÖ’ye imar konusunda rant sağladığına ilişkin haberinin ardından başlatılan soruşturmada savcılığa ifade vermişti. Cumhuriyet, eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci’nin FETÖ soruşturmasındaki ifadesinde ileri sürdüğü “Gökçek-FETÖ ilişkilerini” de gündeme getirmişti. Bu gelişmelerin ardından CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Gökçek’in oğlunun yönettiği Beyaz TV’nin hâlâ kullandığı binanın, “FETÖ’nün kasası olduğu” ve “FETÖ elebaşı Gülen’den sonra örgütü yöneteceği” iddia edilen Alaattin Kaya’ya ait olduğunu söyledi. İddiasını belgeler üzerinden açıklayan Emir, “Zaman gazetesinin imtiyaz sahibi de olan Alaattin Kaya’nın İmaj Dış Ticaret AŞ adlı bir şirketi var. Bu şirketin de bir arsası var. Bu arsaya bir bina yapılıyor. Binadaki bağımsız bölgeler, Alaattin Kaya’nın eşi, gelini ve iki oğluna veriliyor. İmaj Dış Ticaret AŞ 2006’da bölünüyor. İçinden Aktör İnşaat ve Kiralama AŞ çıkıyor. Aktör İnşaat ve Kiralama AŞ bu yeni yapılan binadan iki daireyi sermaye olarak alıyor” dedi.

Kaya’nın şirketlerinin usulsüz devri sırasında Beyaz TV’nin kullandığı daireler, Kaya’ya ait görünmediği için TMSF’nin el koymadığını belirten Emir, “Bu binalara neden el konulmuyor?” diye sordu.

‘BİNA FETÖ’CÜNÜN’

Ancak yeni kurulan Aktör İnşaat ve Kiralama AŞ’nin, İmaj Dış Ticaret AŞ’den usulsüz olarak ayrıldığını aktaran Emir, “Bölünmede bir usulsüzlük yapılıyor. Kısmi bölünüyorsanız, bölünmeden çıkan şirkete bir mal koyuyorsunuz. Karşılığında da para almadığınız için, oradaki ortaklığınız devam ediyor. Yani Aktör’ün ortakları aslında Alaattin Kaya’nın oğulları, gelini ve eşi. Ancak Ticaret Sicil Gazetesi’nde Kaya ailesi bu şirketin ortağı olarak gözükmüyor” ifadelerini kullandı. Aktör şirketinin kendine yönetici olarak Ahmet Tunç, Ruhi Kurnaz ve Günay Tirhol’ı seçtiğini aktaran Emir, “Bu kişilerden ikisi Melih Gökçek’e yakın kişiler. Ruhi Kurnaz o dönem BUGSAŞ ve BELKO Genel Müdürü. Günay Tırhol da Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar AŞ Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda Ahmet Gökçek zamanında Ankaragücü yönetim kurulu üyesi. Bu yolla FETÖ’cü olduğu bilinen birisinin malları, bire bir belediyede görevli kişilerin eline geçiyor” diye konuştu.

Daha sonra Aktör İnşaat ve Kiralama AŞ’nin kendi malı olan iki daireyi Beyaz TV’ye kiraladığını belirten Emir, şunları kaydetti:

“Aktör İnşaat ve Kiralama AŞ’ye ait binanın 7 ve 8 numaralı dairesi, 2007 yılında Ses TV Radyo Yayıncılık’a kiralanıyor. Ses TV Yayıncılık 2010’da ticari unvanını Kanal Beyaz Televizyon Radyo Yayıncılık olarak değiştiriyor. Beyaz TV olan bu kanal, halen bu binayı kullanmaya devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TMSF, Kayalar’a ait her şeye el koyuyor. Ancak Beyaz TV’nin kiraladığı bu iki daire Kaya ailesinde görünmediği için el koymuyor. Burada sormamız gereken soru: Bu binalara neden el konulmuyor?”

‘DURDURMA ÇABASINDA’

Ortaya çıkan bu bulguların da Gökçek’in FETÖ soruşturmasında kullanılması gerektiğini söyleyen Emir, “Savcılığın her bir somut olayı değerlendirmesi lazım. Bu bulgulardan sonra soruşturmaya devam edilmesi gerekir” dedi. Gökçek’in kendini bu soruşturmadan kurtarmaya çalıştığını da söyleyen Emir, “Melih Gökçek şu anda kimi yerlere mesaj vererek ve Ankara’daki belirli siyasi düğmelere dokunarak bu soruşturmanın önünü almaya çalışıyor. Özellikle Cumhur İttifakı bileşenlerine dokunarak kendisi lehine operasyonu durdurma çabası içinde” ifadelerini kullandı.