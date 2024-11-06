Ankara Metrosu'nda aşınan raylar yenileniyor

Yayınlanma: 06.11.2024 - 11:28

Güncelleme: 06.11.2024 - 11:39

ABB EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Metrosu İvedik ile Akköprü İstasyonları arasında aşınma tespit edilen 342 metre uzunluğundaki rayları değiştirmek için harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının kendi personeli ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği ray değişimi yolcu taşımada aksama yaşanmaması için seferlerin olmadığı saatlerde yapılıyor.

"EN KISA SÜREDE BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Yurttaşların konforlu ve huzurlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren EGO Genel Müdürlüğü Ankara Metrosu Hat Bakım Kısım Şefi Abdullah Ulu, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Metro İşletme Şube Müdürlüğü olarak, Vatandaşlarımızın daha konforlu ve daha güvenli bir seyahat gerçekleştirebilmesi amacıyla, istasyonlar arasında bulunan rayların 342 metrelik kısmında ray değişimi yapılmaktadır. Yapılan bu değişim işlemleri esnasında güvenlik amacıyla uygulanan hız kısıtı nedeniyle, bahsedilen aralıkta seyahat süremiz 5 dakika uzamakta olup, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için değişim işinin en kısa surede bitirilmesine müteakip işletme hızı normal seyir hızına yükseltilmesi hedeflenmektedir. Çalışmaları 8 Kasım gibi bitirmeyi planlıyoruz. Trenlerimizin şu anda ortalama 10km /s hızla hareket ederken çalışmalarımız tamamlandıktan sonra ortalama 70 km/s hızla hareket edecektir, ray değiştirme çalışmaları metro personeli tarafından yapılmaktadır.”