Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ebru Gündeş konseri ile ilgili teftiş başlatıldı

Yayınlanma: 04.11.2024 - 19:33

Güncelleme: 04.11.2024 - 19:33

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen Ebru Gündeş konseriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Kamuoyunu meşgul eden asılsız iddialara ilişkin olarak, Ebru Gündeş konseriyle ilgili Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla teftiş başlatılmıştır. Şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır. Teftiş sonucu detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır"

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ebru Gündeş konseri kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Konsere 69 milyon TL ödendiği iddia edilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konser hakkında, "Konserden, organize edilmeden önce haberimiz yoktu. Ebru Gündeş, Rıza Zarraf’ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı" demişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise şöyle konuşmuştu:

"Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz."