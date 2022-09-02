Ankara Valisi Şahin’i tehdit edip dolandırmak istediler iddiası: Polis ve yargı harekete geçti

Ankara Valisi Vasip Şahin’i cep telefonuyla arayıp para isteyen ve tehdit ettiği belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
02 Eylül 2022 Cuma, 09:44
Ankara Valisi Şahin’i tehdit edip dolandırmak istediler iddiası: Polis ve yargı harekete geçti
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Ankara Valisi Vasip Şahin, dolandırıcıların hedefi oldu. Şahin’i cep telefonuyla arayan şüpheliler  iddiaya çeşitli sebepler öne sürerek para istedi. İstediklerini alamayan dolandırıcılar Şahin’i bu kez de ailesiyle tehdit etti.

Şahin’e parayı alamadıkları takdirde eşine çocuklarına zarar vereceklerini söyleyen zanlıların tehditlerinin bitmemesi üzerine Vali Şahin, ihbarda bulundu. Şahin’in şikayetinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şahısları yakalamak için harekete geçen polis ekipleri Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 10 kişi yakalayarak gözaltına aldı.

3 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 4’ü Ankara Emniyetindeki sorgusunun tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü ’Tehdit’, ’Hakaret’ ve ’Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlılar kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'TERÖR' BAĞLANTILARININ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Gözaltındaki 6 kişinin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin ise incelemesi devam ediyor. Öte yandan, olayın perde arkasında terör bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi.


Vasip Şahin dolandırıcılık Çete

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