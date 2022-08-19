'Demir Yumruk' operasyonunda hakimden çete liderine rüşvet mesajları: 'Hepsi senin için aşkım'

19 Ağustos 2022 Cuma, 12:40

Demir-çelik fiyatlarını manipüle ettikleri ve 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğrattıkları iddiası üzerine Erol Evcil (Eşrefoğlu), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın liderliğini yaptığı 3 suç örgütüne yönelik “Demir Yumruk” adı verilen operasyon düzenlenmişti.

Sabah’ın haberine göre, mal varlığı değerlerini aklamak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında düzenlenen operasyonda, çete liderlerinden Hüseyin Eryılmaz'ın telefon incelemesinden İskenderun Hâkimi Cangül Sazak ile 'aşk' yaşadığı belirlendi.

EV, ARABA VE SAAT ALMIŞ

İkilinin irtibata geçtiği WhatsApp üzerinden gerçekleşen konuşmalarda, hakim Cangül Sazak'ın kendisine ait görüntü ve videoları Eryılmaz ile paylaştığı, Eryılmaz'ın hakim sevgilisine araba satın aldığı ve bu konuda mesajlaştıkları ortaya çıktı.

Hüseyin Eryılmaz'ın Sazak'a "Rolex" marka saat aldığı ve fotoğrafını paylaştığı, Ankara'da bir ev alımı konusunda Hüseyin Eryılmaz'dan talimatlar aldığı, devamında bu eve ait olduğu değerlendirilen kredi ödemesini de Eryılmaz'ın yaptığına dair yazışmalar çıktı.

DOSYALAR HAKKINDA BİLGİ AKIŞI

Hakimin bakmakta olduğu İskenderun İcra Mahkemesi'ne ait dosyalarda Hüseyin Eryılmaz ile ilgili olabilecek dosyalar hakkında bilgi verdiği, zaman zaman dosyadan evrak görüntüleri paylaştığı, tedbir talepli işçi alacağı dosyası hakkında Eryılmaz ile görüştüğü, Eryılmaz'ın "verme", "tedbir bana zararı olur" demesi üzerine "bir şey vermedim", "zaten hacizleri kaldırdık" dediği belirlendi.

"ÜÇ MAKİNEDEN HACİZİ KALDIRDIM"

Hakim Cangül Sazak'ın, Hüseyin Eryılmaz ile ilgili dosya takibi yaptığı, satış talebi konulu dilekçe fotoğrafını göndererek "üç tane makinedeki haczi kaldırdım" mesajı attığı, bu gibi birçok demir çelik sektörüyle ilgili dosya ve haciz taleplerinde Eryılmaz'a bilgi verdiği ortaya çıktı.

Hüseyin Eryılmaz'ın dosyalar karara çıkmadan kendisine bilgi vermesini istediği ve Sazak'ın bu kapsamda bilgiler verdiği belirlenirken, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na Eryılmaz'ın kendi adamının yargılandığını, dosyada ise hakimin "tamam ilgileneceğim" diyerek bu dosya hakkında aralıklı olarak konuştukları tespit edildi.

Soruşturma dosyasına giren hakim Cangül Sazak'ın İskenderun İcra Hukuk Mahkemesi'ndeki Nursan Çelik'in davacı olduğu dosya hakkında verdiği kararları paylaşarak Hüseyin Eryılmaz'a "senin için hepsi aşkım" yazdıktan sonra "karar onaylandı" dediği yazışmalar da tespit edildi. Kendisinin gördüğü dava dosyasına ait fotoğraflarını da Eryılmaz'a göndererek "bu sefer ziraat bankası Nurdan'la ilgili satış durdurma istemiş İbrahim'e gönderdim", "problem yok ilgileniyorum geçen seferki gibi hallediyorum. Bilgin olsun merak etme" yazdığı, Eryılmaz'ın "dikkat et" yazması üzerine "merak etme" dediği görüldü.

FETÖ DOSYASINI DA TAKİP ETMİŞ

Örgüt liderinin hakim sevgilisi, Hüseyin Eryılmaz'ın talep ettiği bir FETÖ dosyası ile ilgileneceğini yazdıktan sonra dosya hakkında Hüseyin Eryılmaz'a bilgi verdiği, bir tanıdığını aradığını belirterek duruşma bittiğinde "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verildiğini söyledi.

BAKAN MUŞ VE AKP'Lİ DERBİDEK'LE FOTOĞRAFLAR

Demir Yumruk operasyonunda tutuklanan Hüseyin Eryılmaz'ın Ticaret Bakanı Muş ve AKP Milletvekili Derbidek'le görüştüğü anlara ait fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Fotoğrafların AKP içerisinde de kriz yarattığı belirtilmişti.