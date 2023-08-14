Ankara'da 91 bin 'kayıtlı' Suriyeli bulunuyor!

Yayınlanma: 14.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.08.2023 - 03:00

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı Türkiye’de kayıtlı Suriyeli sığınmacı sayısını güncelledi. Son verilere göre Türkiye genelindeki geçici koruma sağlanan Suriyeli sayısı, 3 milyon 321 bin 72 olarak açıklanırken Ankara’da yaşayan Suriyeli sayısı da 91 bin 51 olarak duyuruldu.

Verilerde, Ankara’nın; Bala, Ayaş, Elmadağ, Güdül ve Evren ilçelerinin nüfusu kadar Suriyeli sığınmacının Ankara’da ikamet ettiği belirlendi. Göç İdaresi verileri ilçe bazında bir rapor yayımlamazken resmi olmayan raporlara göre Suriyeli sığınmacılar, kayıt dışı olarak da bazı ilçe ve mahallelerde daha yoğun bir yerleşim gösteriyor.

‘DAHA FAZLALAR’

Resmi verilerle ilgili Cumhuriyet’e konuşan Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, bu sayıların gerçekçi olmadığını söyleyerek “Geçen haftalarda Altındağ semti mülteci yoğunluğu nedeniyle dağıtıldı. Sayılar bu şekilde olsaydı, Altındağ’a müdahale etmek gerekmezdi” dedi.

Kayıt dışı göçmen sayısının çok daha yüksek olabileceğini söyleyen Aksoy, “Biz verilere ulaşamıyoruz ancak saha çalışmaları, gözlemler yapıyoruz. 91 bin de yüksek bir sayı fakat göçmen sağlık merkezleri tıklım tıklım doluyken devlet hastanelerinde, Ankara halkı Suriyelilerin yoğun kullanımı yüzünden randevu bulamıyorken bu sayıların gerçek olması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

‘KABUL ETMİYORUZ’

Aksoy, ayrıca kapatılan mahallelere değinerek şunları kaydetti:

“Ankara’da sırf geçen ay çıkan haberlere göre bile 24 mahalle Suriyelilere kapatıldı. Altındağ’da, Beypazarı’nda, Çankaya’da, Keçiören’de, Mamak’ta, Sincan’da ve Yenimahalle’de Suriyeli sayısı, genel nüfusun yüzde 25’ini geçtiği için onlara kapatılan bu mahalleleri bile veri olarak alsak, yaklaşık 20 bin mülteciye ulaşırız. Birkaç mahallede bile ortalama 20 bin Suriyeli varken şehirde toplam 91 bin sığınmacı olduğu verisini kabul etmiyoruz.”