CHP'li Mehmet Güzelmansur: Suriyeli sayısı Hataylıları geçti

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay bölgesinin en büyük sorununun sığınmacılar olduğunu söyleyerek “Suriyeli sayısı Hataylı sayısını geçti” dedi. Sığınmacılarla ilgili CHP’nin verdiği önergelere işaret eden Güzelmansur, “Sadece bizim sınır kapılarımız kapalı, Suriyelilere 11 yıldır katlanıyoruz” diye konuştu.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.07.2023 - 03:00
CHP'li Mehmet Güzelmansur: Suriyeli sayısı Hataylıları geçti
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23 CHP milletvekili, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için Suriye yönetimi ile anlaşılması konusunda TBMM Başkanlığı’na genel görüşme önergesi verdi.

Önergenin imzacılarından olan Güzelmansur, Hatay’ın sığınmacı sorunundan en çok etkilenen illerin başında geldiğini söyledi. Güzelmansur, Hatay’da resmi verilere göre 400 bin, gayri resmi verilere göre ise 600 bin sığınmacı olduğunu söyledi. 

(Mehmet Güzelmansur)

Güzelmansur, “Türk nüfusunu geçtiler, bazı bölgelerde Suriye uyruklu Türk vatandaşı, normal Türk vatandaşından daha fazla” dedi. Suriye’ye yalnızca Türkiye’nin sınır kapılarının kapalı olduğuna dikkat çeken Güzelmansur, “Geçici süre için kapalı dediler, 11 yıldır kapalı. Lübnan, Ürdün ve Irak; Suriye’ye kapılarını açtı ancak biz açmıyoruz” tepkisini gösterdi. 


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