Ankara'da avukatlar, AYM kararını tanımayan Yargıtay'a yürüdü: Savunma susmayacak

Yayınlanma: 11.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.11.2023 - 03:00

Ankara Barosu, yaşanan yargı krizine tepki için Yargıtay’a yürüdü. Baro binasının önünde başlayan “Hukukun Üstünlüğü Yürüyüşü”ne Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu ve avukatlar, cüppeleri ve anayasa kitapçığıyla katıldı.

Yürüyüş sırasında “Anayasa siyasetin oyuncağı olamaz” ve “Savunma susmadı, susmayacak” sloganları atıldı. Köroğlu, “Bu yürüyüşü, AYM ve Yargıtay Ceza Dairesi kapsamında çıkan ve yargının hukuka sürmüş olduğu kara lekenin temizlenmesi amacıyla yapıyoruz. Ata’mızı andığımız bugünde böyle bir yürüyüş yapmak zorunda kalmamızı, Ata’mızın bize bıraktığı Cumhuriyeti ilelebet payidar kılma görevi olarak görüyoruz. Bu kararla iktidarın anayasayı tasfiye etme niyetinin olduğunu gösteriyor” dedi.

Yürüyüşe katılan isimlerden olan eski Ankara Baro Başkanı Tuncay Alemdaroğlu ise Yargıtay’ın böyle bir karar verme yetkisinin olmadığını belirterek “Karar, iktidarın anayasa çağrılarına gerekçe göstermek için daha önce yazıp Yargıtay’a verdiği talimattır” diye konuştu.

Yürüyüşe CHP milletvekilleri de destek verdi. CHP milletvekili Gamze Taşcıer, “Anayasayı tanımayanların yapacağı bir anayasanın meşruiyeti kalmamıştır” dedi.

‘VARLIK YOKLUK SAVAŞI’

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, “Ortada hukukun ve bağımsız yargının varlık yokluk mücadelesi var” dedi. Sağkan, “Siyaset kurumunun yaptığı müdahalelerden ziyade bu sorunu çözecek merci, HSK ve Yargıtay’dır” diye konuştu.

“Mesele, hâkimlerin anayasayı nasıl yorumladığı değil, anayasal düzenin kendisidir” diyen Sağkan, “Hukuk devleti ilkesinin aşınmasında kimin ne derecede sorumluluğu varsa hakkında derhal gereğinin yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı’ndan “Herkesi bu darbeye karşı çıkmaya davet ediyoruz” denildi.