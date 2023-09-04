Ankara'da dikkat çeken görüşme: Muharrem İnce, Meral Akşener'i ziyaret edecek

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bir ziyarette bulunacağı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 14:21
Ankara'da dikkat çeken görüşme: Muharrem İnce, Meral Akşener'i ziyaret edecek
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 Eylül Çarşamba saat 14.00'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyaret edecek.

Görüşmenin içeriğine dair henüz bilgi verilmezken görüşmenin ardından Muharrem İnce'nin basın mensuplarının sorularını cevaplayacağı bildirildi.

İTTİFAK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Muharrem İnce, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine üyelik üzerinden ittifak kurulması çağrısı yapmıştı. 


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Ankara Muharrem İnce Meral Akşener

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