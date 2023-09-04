Ankara'da dikkat çeken görüşme: Muharrem İnce, Meral Akşener'i ziyaret edecek
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bir ziyarette bulunacağı duyuruldu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 Eylül Çarşamba saat 14.00'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyaret edecek.
Görüşmenin içeriğine dair henüz bilgi verilmezken görüşmenin ardından Muharrem İnce'nin basın mensuplarının sorularını cevaplayacağı bildirildi.
İTTİFAK ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Muharrem İnce, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine üyelik üzerinden ittifak kurulması çağrısı yapmıştı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘2012 yılından beri…’
- Tohumları kanserin baş düşmanı!
- Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi!
- Finalde TRT skandalı... Tarihi maçı izleyemedik!
- Gericiler de tek ses oldu!
- İlkin Aydın'dan muhabire: 'Ben siyasi şeyler söylüyorum'
- CHP’li vekil Ankara’da adaylığını duyurdu
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Guidetti'den Vargas'a övgü!