Ankara'da dikkat çeken zirve: Bakan Murat Kurum, Mansur Yavaş ve iki CHP'li başkanla bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li belediye başkanlarını konuk etti. Kurum, 3 belediye başkanıyla bakanlıkta gerçekleşen kabulde, 'Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.

Ankara'da dikkat çeken zirve: Bakan Murat Kurum, Mansur Yavaş ve iki CHP'li başkanla bir araya geldi
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ANKA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 15:49

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı kabul etti.

"İŞBİRLİĞİ" VURGUSU

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz." 


Etiketler: #Murat Kurum #Mansur Yavaş

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