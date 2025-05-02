Mansur Yavaş, Erdoğan'a verilerle yanıt verdi: 'Rakamlar yalan söylemez'

Yayınlanma: 02.05.2025 - 22:02

Güncelleme: 02.05.2025 - 22:02

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı bir konuşmada muhalefeti hedef alarak, "Bir tarafta 'Bedava yapacağız' dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, bakıyorsunuz diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaya ABB Başkanı Mansur Yavaş verilerle yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, "Gelin hep birlikte bugün verilerle konuşalım; çünkü biliyorsunuz rakamlar yalan söylemez" ifadelerini kullanarak bilgiler verdi.

"DAHA DA ÖNEMLİSİ..."

Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Gelin hep birlikte bugün verilerle konuşalım; çünkü biliyorsunuz rakamlar yalan söylemez:

Önceki yönetim döneminde yani 2010-2018 yılları arasında suyun metreküp fiyatı:

Konut aboneleri için 71,0 TL

Tüm aboneler için 82,7 TL idi.

Bu dönemde 2019-2024 yılları arasında suyun ortalama metreküp fiyatı: (güncel rakamlar)

Konut aboneleri için 29,5 TL

Tüm aboneler için 32,4 TL

Daha da önemlisi belediyemizden sosyal destek alan 50 bin abonemize suyun tonunu 1 LİRADAN veriyoruz.

Bu arada ASKİ’nin giderlerinin önemli bir kısmı enerji gideridir. Burada indirime gidilirse; su daha da ucuza verilir.

Ayrıca su fiyatı önceki dönemin yarısından daha az.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."