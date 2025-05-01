ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan '1 Mayıs' mesajı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda "Bugün; emeğin, dayanışmanın, adaletin ve eşitliğin günü… İnsanca yaşamak, güvenceli çalışmak, adil bölüşmek herkesin hakkı" ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan '1 Mayıs' mesajı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 12:25

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"İNSANCA YAŞAMAK, GÜVENCELİ ÇALIŞMAK, ADİL BÖLÜŞMEK HERKESİN HAKKI"

Yavaş, sosyal medya hesabından ABB bünyesinde çalışan emekçilerin görüntülerinin yer aldığı videoyu, şu ifadelerle paylaştı:

"Bugün; emeğin, dayanışmanın, adaletin ve eşitliğin günü… İnsanca yaşamak, güvenceli çalışmak, adil bölüşmek herkesin hakkı. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."


Etiketler: #ABB #1 Mayıs #Mansur Yavaş #Ankara

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