2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ankara'da hareketli saatler: CHP'de MYK tarihi belli oldu

28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur oylamasının ardından siyaset gündemi ısınmaya başladı. Son olarak gözlerin çevrildiği CHP’de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı için gün verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 16:45
Ankara'da hareketli saatler: CHP'de MYK tarihi belli oldu
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Türkiye bir seçim sürecini daha geride bıraktı. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 13. cumhurbaşkanı seçildi.

TARİH BELLİ OLDU

Seçimlerin ardından hareketliliğin yaşandığı CHP’de Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) toplantı yapacağı tarih belli oldu. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Haziran Perşembe günü saat 13.00’te CHP Genel Merkezi’nde MYK üyeleriyle toplantı yapacak.

Seçim sonuçlarının ve parti yönetimindeki değişikliğin konuşulması beklenen toplantının ardından CHP Parti Meclisi de hafta sonu toplanacak. 

"BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR"

Gazeteci Altan Sancar, Selik Sayek Böke imzalı yazıyı paylaşarak, "CHP’de perşembe günü MYK toplantısı yapılacak. MYK’da CHP’nin vitrininde büyük değişiklikler yapılması bekleniyor" ifadelerini kullandı.


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