YSK'nin kesin sonuçlarına göre hangi parti, kaç milletvekili çıkardı? 28. dönem AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, TİP milletvekili sayısı...

Yayınlanma: 30.05.2023 - 15:18

Güncelleme: 30.05.2023 - 15:46

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin kesin sonuçları yurttaşlar tarafından araştırılıyor.14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde partilerin milletvekili sayıları belli oldu.

Yener, YSK Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin 28 Mayıs saat 17.00'de olağanüstü itiraz sürecinin tamamlandığını ve Kurul'un dün yaptığı toplantıda itirazları değerlendirerek sonuçlandırdığını ifade etti.

"Bugün yaptığımız toplantı sonucunda 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir." bilgisini paylaşan Yener, seçimlere katılım oranının, yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında 53,80 olarak gerçekleştiğini, yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında katılım sağlandığını bildirdi.

YSK'NİN KESİN SONUÇLARINA GÖRE HANGİ PARTİ, KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, yurt içinde kayıtlı seçmenlerin 53 milyon 993 bin 683'ü oyunu kullandı.

YSK Başkanı Yener, "AK Parti 268, Yeniden Refah Partisi 5, MHP 50, Yeşil Sol Parti 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti 43 milletvekili kazanmıştır." dedi.