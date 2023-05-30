2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

YSK'nin kesin sonuçlarına göre hangi parti, kaç milletvekili çıkardı? 28. dönem AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, TİP milletvekili sayısı...

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi. YSK'nin kesin sonuçlarına göre hangi parti, kaç milletvekili çıkardı? 28. dönem AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, TİP milletvekili sayısı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 15:18
YSK'nin kesin sonuçlarına göre hangi parti, kaç milletvekili çıkardı? 28. dönem AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, TİP milletvekili sayısı...
Abone Ol google-news

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin kesin sonuçları yurttaşlar tarafından araştırılıyor.14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde partilerin milletvekili sayıları belli oldu.

Yener, YSK Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin 28 Mayıs saat 17.00'de olağanüstü itiraz sürecinin tamamlandığını ve Kurul'un dün yaptığı toplantıda itirazları değerlendirerek sonuçlandırdığını ifade etti.

"Bugün yaptığımız toplantı sonucunda 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir." bilgisini paylaşan Yener, seçimlere katılım oranının, yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında 53,80 olarak gerçekleştiğini, yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında katılım sağlandığını bildirdi.

YSK'NİN KESİN SONUÇLARINA GÖRE HANGİ PARTİ, KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI? 

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, yurt içinde kayıtlı seçmenlerin 53 milyon 993 bin 683'ü oyunu kullandı. 

YSK Başkanı Yener, "AK Parti 268, Yeniden Refah Partisi 5, MHP 50, Yeşil Sol Parti 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti 43 milletvekili kazanmıştır." dedi.


28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar Seçim 2023 2023 seçimleri

İlgili Haberler

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçlarına göre Erdoğan ne kadar oy aldı? YSK'nin kesin sonuçlarına göre 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu kaç oy aldı? Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin oy oranı kaç?

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçlarına göre Erdoğan ne kadar oy aldı? YSK'nin kesin sonuçlarına göre 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu kaç oy aldı? Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin oy oranı kaç?
14 Mayıs'ta kaç seçmen sandığa gitmedi? Cumhurbaşkanı seçiminde kaç kişi oy kullanmadı? 14 Mayıs geçersiz oy sayısı...

14 Mayıs'ta kaç seçmen sandığa gitmedi? Cumhurbaşkanı seçiminde kaç kişi oy kullanmadı? 14 Mayıs geçersiz oy sayısı...
14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan kaç oy aldı? Sinan Oğan'ın oy oranı kaç? Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek?

14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan kaç oy aldı? Sinan Oğan'ın oy oranı kaç? Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek?

En Çok Okunan Haberler