Ankara'da IŞİD alarmı: 12'si yakalandı, 3'ü firarda
Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 12 şüpheli, gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki terör örgütü IŞİD mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyruklu şüpheliyi tespit etti.
Harekete geçen ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 3 kişinin de bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Video Haberler
- Sitede ortalık karıştı: 6 gözaltı
- Gezi'de karar bekleniyor
- Bakan Nebati TL tebliğinin gevşetileceğini söyledi
- ''Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım''
- Zeytinlikleri yok edecek yönetmeliğe 'dur' kararı
- Hafif ticari araç 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
- Sadece ramazan ayında yapılıyor!
- İmamoğlu'ndan bisikletçilere haber var
- Çocuklarının gözleri önünde katledildi!
- Şehit polis memuru için tören düzenlendi
En Çok Okunan Haberler
-
- '500 TL ve yeni madeni para geliyor!'
- Fransa'da seçimin sonucu belli oldu
- Kayıp olan 3 yaşındaki çocuk arazide bulundu
- Cumhur İttifakı'na bir kötü haber daha!
- 'Hain' ilan ettiler, soruşturma istediler
- Benzin, LPG ve dizelden vazgeçiliyor
- Ormanlık alanı kendi malı gibi gösterdiler
- AYM, ‘hak ihlali’ kararı verdi
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- Esnafla Karaismailoğlu arasında dikkat çeken konuşma