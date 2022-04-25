Ankara'da IŞİD alarmı: 12'si yakalandı, 3'ü firarda

Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 12 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
25 Nisan 2022 Pazartesi, 11:15
Ankara'da IŞİD alarmı: 12'si yakalandı, 3'ü firarda
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki terör örgütü IŞİD mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyruklu şüpheliyi tespit etti.

Harekete geçen ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 3 kişinin de bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

 


IŞİD terörle mücadele Cihatçı emniyet genel müdürlüğü

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