Eylem hazırlığında iken yakalandılar: MİT'ten Suriye'de IŞİD operasyonu
Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 IŞİD üyesi, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalandı. Teröristlerin Suriye'deki TSK varlığına da eylem planladığı belirtildi.
Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 IŞİD'li Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de yapılan operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Suriye'de bulunan IŞİD üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı'nın Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla 2 isim yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakaladığı Moran ve Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
Öte yandan şüphelilerin ifadelerinde Türkiye'ye ve Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylem planladıklarını, ayrıca bölgedeki IŞİD üyelerine de yardım ettiklerini belirttiği öğrenildi.
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