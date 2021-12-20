Ankara'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
Ankara'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlükleri görevlilerinden oluşan Uluslararası Risk Analiz Grubu (URAG) görevlileri, bir dönem terör örgütü IŞİD içinde faaliyette bulundukları veya halen IŞİD terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları ya da yardım ettikleri belirlenen 15 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Firarilerin yakalanmasına yönelik operasyon devam ederken, aynı saatlerde IŞİD ve PKK/PYD terör örgütlerine müzahir kişileri çatışma bölgelerine taşıdığı ve 'korsan' taksicilik yaptığı belirlenen 1 kişi de Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yakalandı.
Haklarında 'yabancı terörist savaşçı' olarak işlem yapılacak kişilerin sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.
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