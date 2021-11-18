BM'den kritik IŞİD açıklaması: Tüm ülkede dalga dalga yayılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, terör örgütü IŞİD'in 'Afganistan'ın neredeyse tüm illerinde' örgütlü olduğunu ve saldırılarını geçtiğimiz yıla oranla beş kattan fazla artırdığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2021 Perşembe, 12:37
BM'den kritik IŞİD açıklaması: Tüm ülkede dalga dalga yayılıyor
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BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada, örgütün ülke çapında genişlediğini öne süren BM Afganistan özel temsilcisi Deborah Lyons, savaşın parçaladığı ülkede büyük bir IŞİD dalgasının yayıldığını duyurdu.

Grubun Afganistan merkezli IŞİD-H (Horasan) yapılanmasına atıfta bulunan Lyons, “Bir zamanlar birkaç il ve başkentle sınırlı olan örgüt, şimdi neredeyse tüm illerde var ve giderek daha aktif hale geliyor” dedi. Lyons'a göre, geçen yıl 60 saldırı düzenleyen IŞİD, 2021'de 334 saldırı tertipledi.

Reuters'e göre elçinin yorumları, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Şii mahallesinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen bir bombalı saldırıda 1 kişinin ölmesi 6 kişinin de yaşamlarını yitirmesinin hemen ardından geldi.


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