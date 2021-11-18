BM'den kritik IŞİD açıklaması: Tüm ülkede dalga dalga yayılıyor

18 Kasım 2021 Perşembe, 12:37

BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada, örgütün ülke çapında genişlediğini öne süren BM Afganistan özel temsilcisi Deborah Lyons, savaşın parçaladığı ülkede büyük bir IŞİD dalgasının yayıldığını duyurdu.

To abandon the Afghan people now would be a historic mistake - UN envoy @DeborahLyonsUN tells UN Security Council. Read full statement https://t.co/siaZjUTKnP pic.twitter.com/JDrqH8gpag — UNAMA News (@UNAMAnews) November 17, 2021

Grubun Afganistan merkezli IŞİD-H (Horasan) yapılanmasına atıfta bulunan Lyons, “Bir zamanlar birkaç il ve başkentle sınırlı olan örgüt, şimdi neredeyse tüm illerde var ve giderek daha aktif hale geliyor” dedi. Lyons'a göre, geçen yıl 60 saldırı düzenleyen IŞİD, 2021'de 334 saldırı tertipledi.

Reuters'e göre elçinin yorumları, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Şii mahallesinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen bir bombalı saldırıda 1 kişinin ölmesi 6 kişinin de yaşamlarını yitirmesinin hemen ardından geldi.