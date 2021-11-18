BM'den kritik IŞİD açıklaması: Tüm ülkede dalga dalga yayılıyor
Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, terör örgütü IŞİD'in 'Afganistan'ın neredeyse tüm illerinde' örgütlü olduğunu ve saldırılarını geçtiğimiz yıla oranla beş kattan fazla artırdığını bildirdi.
BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada, örgütün ülke çapında genişlediğini öne süren BM Afganistan özel temsilcisi Deborah Lyons, savaşın parçaladığı ülkede büyük bir IŞİD dalgasının yayıldığını duyurdu.
To abandon the Afghan people now would be a historic mistake - UN envoy @DeborahLyonsUN tells UN Security Council. Read full statement https://t.co/siaZjUTKnP pic.twitter.com/JDrqH8gpag— UNAMA News (@UNAMAnews) November 17, 2021
Grubun Afganistan merkezli IŞİD-H (Horasan) yapılanmasına atıfta bulunan Lyons, “Bir zamanlar birkaç il ve başkentle sınırlı olan örgüt, şimdi neredeyse tüm illerde var ve giderek daha aktif hale geliyor” dedi. Lyons'a göre, geçen yıl 60 saldırı düzenleyen IŞİD, 2021'de 334 saldırı tertipledi.
Reuters'e göre elçinin yorumları, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Şii mahallesinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen bir bombalı saldırıda 1 kişinin ölmesi 6 kişinin de yaşamlarını yitirmesinin hemen ardından geldi.
Video Haberler
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
En Çok Okunan Haberler
- Fethullah Gülen zehirlendi
- Düzce'de korkutan deprem!
- Saray'da Erdoğan - Bahçeli görüşmesi
- ÇHD duruşması bugün görüldü
- AKP'nin ilham kaynağı hakkında suç duyuruları
- Marketlerde karneyle satış dönemi başladı
- AKP kulisleri hareketlendi
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Süleyman Soylu'ya çok zor 'kokain' sorusu
- Erdoğan ile Soylu karşı karşıya geldi