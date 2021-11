BM'den kritik IŞİD açıklaması: Tüm ülkede dalga dalga yayılıyor

BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada, örgütün ülke çapında genişlediğini öne süren BM Afganistan özel temsilcisi Deborah Lyons, savaşın parçaladığı ülkede büyük bir IŞİD dalgasının yayıldığını duyurdu.

