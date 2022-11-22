Ankara'da IŞİD soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

AA
22 Kasım 2022 Salı, 10:50
Ankara'da IŞİD soruşturmasında 11 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü IŞİD'in Ankara'daki yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucu örgütün Ankara yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüphelinin yakalanması işlemi, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı IŞİD gözaltı

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