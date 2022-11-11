Eylem hazırlığında olduğu öne sürülen IŞİD'li 2 kişi yakalandı, biri mahkemede serbest bırakıldı
İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu öne sürülen IŞİD üyesi 2 kişi yakalandı. Uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkan saldırganlardan biri tutuklanırken diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in Türkiye'deki faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda terör örgütünün Suriye kolu ile söz konusu terör ağının Libya kanadında bulundukları değerlendirilen ve bu çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan 2 şüphelinin İstanbul'a geldikleri istihbaratı alındı.
IŞİD saflarında bulunan ve bir süredir İstanbul'da oldukları belirlenen Libya uyruklu Mohamed M.A.A. ve Suriyeli Zaher S.'yı fiziki ve teknik takibe alan polis, 2 Kasım'da Esenyurt ve Sultanbeyli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Özel Hareket ekiplerinin katıldığı baskınlarda, IŞİD'in silahlı faaliyetlerinde yer aldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin eylem hazırlığında oldukları öğrenildi.
BİRİ SERBEST BIRAKILDI
Terör şüphelisi 2 kişinin saklandıkları adreslerde ve üzerlerinde örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyet birimlerince dijitallerde yapılan incelemelerde, örgütsel içerikli belge ve şüphelilerin birinin uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan her iki şüpheli, işlemlerinin ardından 3 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. IŞİD üyelerinden Libya uyruklu Mohamed M.A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, IŞİD üyesi Zaher S.'nin ise "adli kontrol hükümleri" uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
İlgili Haberler
- IŞİD'in yıktığı antik kente Asurlulara ait kalıntılar bulundu
- Konya'da yargılanan IŞİD'liden 'takas' iddiası: 'Ebu Haris'in cezaevindeyken, IŞİD’in elinde bulunan Türk askerleri ile takas olunduğunu duydum'
- Türkiye'de hapis yatıp sınır dışı edilen ve IŞİD'in infaz hücresi 'Beatles'ın üyesi olmakla suçlanan Aine Davis İngiltere'de gözaltına alındı
- IŞİD'in oğlunu öldürdüğü, aylarca esir tutulan 70 yaşındaki Ezidi kadın: 'Genç kızları bizden ayırıyorlardı, kimse de ses çıkaramıyordu'
-
Video Haberler
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- Son saha çalışmaları ne söylüyor?
- AKP'li isim istifa etti
- Şırnak'ta bir öğrencinin ağabeyleri öğretmeni darbetti
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- Cihan Kolivar cezaevinden konuştu
- ‘Hiç alakam yok’ demişti
- 'Size her söylediğimizde sızıntı oldu'