Ankara'da kritik gün: DEM-MHP görüşmesi başladı

DEM Parti siyasi partileri kapsayan ikinci 'İmralı' turuna başladı. Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’dan oluşan DEM Parti heyeti, Meclis'te MHP'yi ziyaret ediyor.

Ankara'da kritik gün: DEM-MHP görüşmesi başladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 11:08

Halkların Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), 'İmralı' süreci kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyareti başladı. 

Meclis'te yapılan görüşmede, MHP heyetinde 3 genel başkan yardımcısı yer aldı. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu, DEM Partili heyeti kapıda karşıladı. 

MHP lideri Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada görüşmede yer alamayacağını açıklamıştı. Bahçeli, DEM Parti'nin ziyaretinde bulunmayı arzu ettiğini ancak partisini temsilen görevlendirilen arkadaşlarının onun yerini layıkıyla alacaklarına inandığını söylemişti. Bahçeli “Bu vesileyle değerli dava arkadaşlarımı ve DEM Parti heyetini selamlıyor, terörsüz Türkiye seferberliğimiz kutlu olsun diyorum” demişti.

Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’dan oluşan İmralı heyeti, MHP’nin ardından bugün AKP’yi de ziyaret edecek.


Etiketler: #Devlet Bahçeli #MHP #Dem Parti

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