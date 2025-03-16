Tutuklu Astrolog Hilal Saraç'tan 42 gün sonra ilk mesaj: Erdoğan ve Bahçeli'den özür diledi!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 12:16

Güncelleme: 16.03.2025 - 12:16

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan astrolog Hilal Saraç, yaşadıklarının hayatını kabusa çevirdiğini söyledi.

Çocuklarına kavuşmak istediğini belirten Saraç, devlet büyüklerinden yardım talep etti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan astrolog Hilal Saraç, 42 gün sonra ilk kez sessizliğini bozdu.

Saraç, yaptığı açıklamada kimseye hakaret etmediğini ve yaşadıklarının hayatını kabusa çevirdiğini söyledi.

ASTROLOJİK TAHMİN PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELDİ

Ünlü astrolog Hilal Saraç, 6 Şubat’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışmaların odağı haline geldi.

Paylaşımında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna dair bir öngörüde bulunan Saraç, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bence Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın. Ben de ülkenin en iyi medikal astroloğuysam ki öyleyim, kendisinin çok ciddi akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın aman, ben var diyorsam vardır. Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten. Neyse kim olduğunu yazacak kadar cesur değilim ama siz anlayacak kadar zekisiniz bence."

O PAYLAŞIMLAR SONRASI TUTUKLANDI

Bu paylaşımın ardından Saraç hakkında tepki mesajları çığ gibi büyüdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saraç hakkında re’sen soruşturma başlatarak gözaltına alınmasına karar verdi.

Gözaltına alınan astrolog, aynı gün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Başsavcılığın açıklamasında, Saraç’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

"ÖZGÜRLÜĞÜME VE EVLATLARIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM"

Tutuklu yargılanan Hilal Saraç, 42 gün sonra yaptığı açıklamada, kimseye hakaret etmediğini belirterek, yaşadığı sürecin kendisini çok yıprattığını dile getirdi.

Özgürlüğüne kavuşmak istediğini vurgulayan Saraç, şu ifadeleri kullandı:

"Bir an önce özgürlüğüme, mesleğime ve çocuklarıma kavuşmak, devamında da hayatımı huzurlu bir şekilde sürdürmek istiyorum."

ÖZÜR DİLEDİ

Saraç, ayrıca sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye yönelik bir özür mesajı da paylaştı:

"Değerli devlet büyüğümüz MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli hakkında astrolojik tahminlerim ve paylaşımlarımdan dolayı özür dilerim. Kendisine yüce Allah’tan şifalar diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’den özür diliyorum. Devlet büyüklerimize karşı yapılan saygısızlıkların karşısında olduğumun bilinmesini isterim. Evlatlarıma kavuşmak istiyorum, devlet büyüklerimizin yardımını talep ediyorum."