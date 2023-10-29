Ankara'da 'Laik Cumhuriyet' buluşması: Kemalizme sarılmalıyız

Yayınlanma: 29.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.10.2023 - 03:00

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın da yer aldığı Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki programda, gazetemizin yazarları Işık Kansu ve Ataol Behramoğlu, Cumhuriyet Kitapları yazarları Celal Binzet, Hüner Tuncer ve Mustafa Gazalcı okurlarıyla buluştu.

Buluşmaya eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, eski ABB Başkanı Murat Karayalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, mesaj gönderdi.

Yavaş, konuşmasında Ankara’nın Cumhuriyet için önemini vurgularken “Kurtuluşun ve kuruluşun başkenti burası” dedi. Belediyenin Cumhuriyeti kutladığı yerlerin tarihi yerler olduğunu belirten Yavaş, “Çocuklarımız cumhuriyetin 2. yüzyılını gördü. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılı onlara emanet” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet bayramı, halkın bayramıdır” diyen Fethi Yaşar, “Bırakın kutlamalar iptal edilsin, mayası sağlam tutmuştur cumhuriyetin. Atatürk’e inananlar, biz hızla kötülüğü geriliği boğarız. Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız” ifadelerini kullandı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ise konuşmasında “Bugün Cumhuriyet düşmanları tarihi bir yeniden yazamaya çalışsa da Türk milleti için gerçek, bir çift mavi gözün kararlılığı kadar açık. Cumhuriyet bugün onu hazmedemeyen bir azınlığın elinde yaralanmış durumda. Cumhuriyetin temeli olan laiklik, alenen saldırı altındadır. Bize düşen daha da azimli şekilde Cumhuriyete sahip çıkmak” dedi.

‘LAİK CUMHURİYETTE YETİŞTİRİN’

ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel de “Hepimiz Atatürk’ün bize emaneti olan laik Türkiye Cumhuriyeti’ni hayatımız boyunca yaşatacağız ve gençleri yaşatmak için emek vereceğiz. Sevgili kadınlar, kız çocuklarınızı laik Cumhuriyette yetiştirin. Emek verin. Sahip olduğumuz değerleri asla kaybedemeyiz” diye konuştu.

Gazetemizin yazarı Kansu da konuşmasında “Atatürk’ün yadigârı olan 100 yıllık bir çınarın selamıyla geldim. Cumhuriyet, Atatürk’ün yadigârıdır. Neredeyse ayakta kalan en önemli kurumudur” dedi.

‘BAĞIMSIZLIK KARAKTERDİR’

Ulusal Kurtuluş Savaşı ile Cumhuriyetin birbirlerini tamamlayan bir bağımsızlaştırma dönüşümü olduğunu belirten Kansu, “1923 Devrimi’nin diğer dünya devrimlerden ayrılan özgün yönü bağımsızlıktır. Bağımsızlık, özgürlük, eşitlik, kardeşlik ilkelerinin tümünü içeren, üstüne kişisel, toplumsal, kamusal ve siyasal bir kapsayıcı güdümsüzlüğü tanımlar. Bağımsızlık siyasal, ekonomik, duyumsaldır. Başlı başına bir karakterdir” diye konuştu.

“Atatürk’ün bağımsızlık öngörüsünde vardığı sonuç, insanların dayanışma içinde yaşamasıdır” diyen Kansu, “Ortaçağ kalıntılarından, bağnazlık, tutuculuk ve dogmadan sıyrılma, bağımsız düşünebilme ve yaşayabilme ve yönetebilme gücüne ulaşmayı istiyoruz. Günümüzün iç karartıcı siyasi ortamını aşmanın, akılcı ve tutarcı çıkışı mutlaka gerçekleşecektir. Bugün gösterdiğimiz bilinçli direniş ile gerçekleşecektir. İçimizde yanmakta olan ulusal gücümüz, Kuvayı Milliye ruhumuz bize güç vermektedir. Biz halkız, Cumhuriyeti biz kutlarız” ifadelerini kullandı.

Gazetemizin yazarı Behramoğlu ise Diyanet’in Atatürk’ün adını dahi anmaktan çekindiğini söyledi. Behramoğlu, “Onlara yazıklar olsun. Mustafa Kemal olmasaydı bu ulus, Anadolu’nun birkaç ilinde din kimliği ortaya çıkarılan bir topluluk olarak kalacaktı” şeklinde konuştu.

‘KEMALİZME SARILMALIYIZ’

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, her devrimin bir ideolojisi olduğunu, Türk Devrimi’nin ideolojisinin de Kemalizm olduğunu söyledi. “Bizlere Kemalizm’i unutturanlara lanet olsun” diyen Bozkurt, “Kemalist Devrim, insan olmaktır. Kadının insan sayılmasıdır. Bütün İslam âlemindeki 57 ülkede sadece Kemalist Devrim, bu toprağın kadınını yurttaş yapmıştır. Kadından insan, sömürgeden tam bağımsız bir memleket, enkazdan bir devlet, yokluktan varlık yaratan bu Kemalizme artık dört elle sarılmalıyız. Yeniden laik, kamusal, bilimsel eğitim sistemi şart. Yeniden Kemalist Devrim, yeniden laik Cumhuriyet şart” diye konuştu.