CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhuriyet’in 100. yılında Atatürk’ün o sözlerini hatırlattı: 'Geldikleri gibi giderler...'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları kapsamında bir dizi etkinliğe katıldı. Çelik, CHP Adalar İlçe Örgütü’nün Boğaz’da organize ettiği tekne turunda konuşma yaparak, Atatürk’ün 105 yıl önce işgal kuvvetlerinin arasından geçerken söylediği “Geldikleri gibi giderler” sözlerini hatırlattı.
Türkiye’nin dört bir yanında 100. yılı kutlanan Cumhuriyet’in İstanbul’daki ilk adresi Taksim Cumhuriyet Anıtı oldu.
CHP
İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberinde milletvekilleri, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, İl Yönetimi, meclis üyeleri, ilçe başkanları ve il gençlik ve kadın
kollarıyla birlikte Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.
Çelik’in kutlamalarda ikinci adresi Beylikdüzüydü. Beylikdüzü Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak gerçekleştirdiği 29 Ekim 100. Yıl Parkı açılışı ve 100 ağaç dikimi etkinliğinde konuşan Çelik Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak başladı.
Çelik,
“Cumhuriyetimizin yüzüncü
yılındayız. Göz bebeğimiz, Cumhuriyetimiz yüz yaşında. Öncelikle bizlere bu
güzel Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm milli mücadele
kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.
ÇELİK: YÜZÜNCÜ YIL PARKI UZUN YILLAR YAŞAYACAK
Bugün ve yarın Türkiye'nin
dört bir yanında Cumhuriyet kutlamalarının devam edeceğini belirten Çelik şunları söyledi:
“Bugün Beylikdüzü’nde belki de Cumhuriyet tarihinin Cumhuriyet’in yüzüncü yılı kutlama programlarının en anlamlılarından bir tanesini yaşıyoruz. Çünkü bugün burada açılan Yüzüncü Yıl Parkı ve Yüzüncü Yıl Parkı'nın içerisine dikilen yüz ağaç, çok uzun yıllar yaşayacak. Cumhuriyet’in yüzüncü yılını, on yıl sonra, yirmi yıl sonra, elli yıl sonra gençler, bu parka geldiğinde hem Cumhuriyet’in yüzüncü yılını anacaklar, hem o ağaçların gölgesinde çocuklar, oyun oynayacaklar. Gençler, kadınlar, yaşlılarımız dinlenecekler.
İçerisi de çok anlamlı. Başkanımız, parkın içerisinde bizi dolaştırırken, parkın üç günde yapıldığını söyledi. İçerisinde zeytin ağaçları var. Biliyorsunuz zeytin barışın simgesi. Çınar ağaçları var, bağımsızlığın simgesi ve Cumhuriyetimizin köklerinin ne kadar sağlam olduğunun simgesi. Bu anlamıyla ben Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'a ve onun bütün çalışma arkadaşlarına Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ülkemize böyle anlamlı bir parkı kazandırdığı için sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum.”
“CUMHURİYET’İN İKİNCİ YÜZYILINI DEMOKRASİYLE
TAÇLANDIRACAĞIZ”
Milli mücadele ve
Cumhuriyet’in kuruluşuna değinen Çelik, bugün Cumhuriyet kurumlarının tahrip
edilmeye çalışıldığını, ancak buna karşı mücadelelerinin süreceğinin altını
çizerek şöyle konuştu:
"Bugün içinde bulunduğumuz
günlerde Cumhuriyetin yüzüncü yılında Cumhuriyetin kurumları birbir tahrip
edilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet’in en önemli kurumları, yasama kurumu, yürütme
kurumu, yargı kurumu etkisizleştirilmiş durumda. Ne yazık ki Türkiye'nin bütün
kurumlarında bir kişi tarafından alınan kararlarla ülke yönetilmeye
çalışılıyor. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girdiğimiz bu günlerde şunu
bilmenizi istiyorum. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Cumhuriyet devrimlerine
sahip çıkacak gençleri Beylikdüzü'nde var. Cumhuriyet devrimlerine sahip
çıkacak gençler İstanbul'da var. Türkiye'de var. Biz mutlaka ve mutlaka Cumhuriyetimizin
ikinci yüzyılını sizlerle beraber Cumhuriyetimizi, demokrasiyle taçlandırmak
için büyük bir inançla, büyük bir kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz.”
ÇELİK ATATÜRK’ÜN 105
YIL ÖNCEKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI
Çelik’in Beylikdüzü’nden
sonraki durağı Ortaköy İskelesi oldu. Burada CHP Adalar İlçe Örgütü’nün Türk
bayrakları ve bandolar eşliğinde Ortaköy İskelesi’ne yanaşan teknesine binen
Çelik, Adalar İlçe Örgütü’nün organize ettiği bu tekne
turunun çok kıymetli ve önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“Birinci Dünya Savaşı’ndan
sonra yurdun dört bir yanı işgal altındayken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
İstanbul’a gelir. İstanbul Boğazı’nın dört bir yanında İngiliz gemileri vardır.
Atatürk’ün yanındaki arkadaşı der ki; ‘görüyor musun paşam, her şeyin bittiği
yerdeyiz. İngiliz gemileri İstanbul Boğazı’nı işgal etti. Yurdun dört bir yanı
işgal altında.’ Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bir inançla ve büyük bir
kararlılıkla, tek bir cümle söyler. Der ki; Geldikleri gibi giderler. O lafı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk burada söylemiştir. İstanbul Boğazı’nda söylemiştir.
Tam yüzyıl sonra İlçe Başkanımız Ercan Akpolat ile onun yol arkadaşları ve Beşiktaş
İlçe Başkanı Alican Şen ile burada bir Cumhuriyet kutlamasını
gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet bağımsızlık demektir, bunu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz.”
Çelik, tekne turundan sonra Beşiktaş Belediyesi’nin içerisinde sanatçı Zülfü Livaneli’nin adını taşıyan Livaneli Müzesi ve Afife Jale Sahnesi’nin bulunduğu Ortaköy Kültür Merkezi’nin açılışına katıldı.
Sunay Akın ve Zülfü Livaneli’nin katıldığı açılış programında konuşan Çelik, sözlerine “Öncelikle Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bizlere bu güzel Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla, minnetle anıyorum” diyerek başladı.
"CUMHURİYET ZÜLFÜ LİVANELİ’DİR, SUNAY
AKIN’DIR, CUMHURİYET’İN AYDINLARIDIR"
Çelik konuşmasının devamında
“Bu etkinlikte söyleyebileceğim tek şey var. O da şudur: Cumhuriyet Zülfü
Livaneli'dir. Cumhuriyet Sunay Akın’dır. Cumhuriyet Afife Jale'dir. Ve
Cumhuriyet bu alandaki kadınlardır. Çünkü biz cumhuriyet sayesinde onların
fikirlerini öğreniyoruz. Onların fikirlerini okuyoruz. Ve onların fikirleriyle
yolumuzu aydınlatıyoruz. Cumhuriyet, Cumhuriyet'in aydınlarıdır. Bu anlamıyla
bugün katıldığım en anlamlı etkinliklerden bir tanesi olduğunun altını ifade
altını çizmek istiyorum" sözlerine yer verdi.
“16 MİLYONLUK KENTİN İL BAŞKANI OLABİLİYORSA BU
CUMHURİYET’E BORÇLUYUZ”
Özgür Çelik, “Biraz önce Livaneli
Müzesi'ni büyük ustayla beraber inceledik. Yani bugün Türkiye'de, Anadolu'da
doğmuş bir çocuk dünyanın barış elçisi olabiliyorsa, bunu Cumhuriyet’e borçlu”
ifadelerini kullanan Çelik, “Bugün Anadolu'da doğmuş bir çocuk iki yüz binlik,
beş yüz binlik milyonluk kentlerin belediye başkanı olabiliyorsa, on altı
milyonluk kentin il başkanı olabiliyorsa, seksen altı milyonluk ülkede devlet
kademelerine gelebiliyorsa bunu Cumhuriyet’e borçluyuz” dedi.
Çelik konuşmasının sonunda Kültür Merkezi’ni Beşiktaş’a kazandıran Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve ekibine teşekkür etti. Çelik, açılıştan sonra İstanbul Valiliği’nin Cumhuriyet Resepsiyonu’na katıldı.
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