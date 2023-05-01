Ankara'da provokatif afişi indiren CHP Gençlik Kolları yöneticisine saldırı! 'Melih Gökçek' şüphesi
CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut, ‘Dikkat! Attığın oy Mehmetçiğe kurşun olmasın’ yazılı afişi indiren CHP Sincan Gençlik Kolları Başkanı Osman Çağatay Ayrıçal’ın saldırıya uğradığını duyurdu.
Ankara'da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir afişe müdahale eden CHP Sincan Gençlik Kolları Başkanı Osman Çağatay Ayrıçal, saldırıya uğradı.
CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre ‘Dikkat! Attığın oy Mehmetçiğe kurşun olmasın’ yazılı afişi indiren Ayrıçal, bir grubun saldırısıyla karşılaştı.
Turgut, olayın faili olarak eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li İbrahim Melih Gökçek’'e işaret etti.
Ayrıçal, saldırının ardından yüzü ağır şekilde yara alan Ayrıçal'ın fotoğrafını paylaşarak, "Seçime kahpelik ve kan bulaştırdınız. Astırdığınız afişleri söken Sincan Gençlik Kolu Başkanımız Osman Çağatay Ayrıçal‘a saldıran Melih Gökçek denen müptezelin adamlarıdır" dedi. Turgut, Gökçek'e de "Emin ol bu burda kalmayacak" diye seslendi.
Seçime kahpelik ve kan bulaştırdınız. Astırdığınız afişleri söken Sincan Gençlik Kolu Başkanımız Osman Çağatay Ayrıçal ‘ a saldıran @06melihgokcek denen müptezelin adamlarıdır.— Tolga Turgut (@TolgaTurgut_06) April 30, 2023
Emin ol bu burda kalmayacak. pic.twitter.com/OJ0lvCOgCT
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