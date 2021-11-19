Ankara'da rüşvet soruşturmasında 31 kişi adliyede

19 Kasım 2021 Cuma, 09:48

Ankara'da icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında memurların rüşvet istediği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda teknik takip, ses ve görüntülerin kayda alınmasıyla rüşvet alıp verdikleri, suça aracılık ettikleri ve görevlerini kötüye kullandıkları belirlenen, aralarında kamu çalışanlarının da olduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 4 gün önce yapılan operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 4 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 31'i adliyeye sevk edildi.



