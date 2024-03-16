Ankara'da 'sahte seçim afişleri' ile ilgili uyarı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, DEM Parti'ye ait olduğu iddia edilen sahte afişlerle ilgili olarak, "Halkın karşısına çıkıp onlardan oy isteyecek yüzü olmayanlar bu tür oyunlara başvuruyorlar. Bunu yapanları da Allah'a havale ediyoruz, seçmene havale ediyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 15:42
Ankara'da 'sahte seçim afişleri' ile ilgili uyarı
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle'deki seçim çalışması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş'ın gündeminde kentin farklı bölgelerinde yer alan sahte seçim afişleri vardı.

"SEÇİMİ KAYBEDECEKLERİNİ ANLAYINCA..."

ABB Başkanı Yavaş, "2014-2019 seçimlerinde hep bunlarla uğraştık. Seçimi kaybedeceklerini anlayınca böyle sahtekarlıklara başvuruyorlar. Çünkü halkın karşısına çıkıp onlardan oy isteyecek yüzü olmayanlar bu tür oyunlara başvuruyorlar. Bunu yapanları da Allah'a havale ediyoruz, seçmene havale ediyoruz.

Bunlarla seçim falan kazanamazlar. Allah'ın izniyle açık ara kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Yavaş, bu konuda herhangi bir yasal adım atıp atmayacaklarına ilişkin soruya, "Tabii, biz gördüklerimizi savcılığa vereceğiz, bu afişi yapanlar ve basanlar hakkında" yanıtını verdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Konu ile ilgili Ankaralılara uyarılarda bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın iletişim ofisi tarafından sahte afişleri gören yurttaşların polise başvurmaları ve afişleri karakollara teslim etmeleri istendi. Açıklamada, sahte afişler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı da aktarıldı.


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