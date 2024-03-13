Mansur Yavaş’tan malvarlığını açıklayamayan Turgut Altınok’a: ‘Daireleri sayıyor herhalde’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, malvarlığını kendi istediği zaman açıklayacağını söyleyen Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok hakkında, “Herhalde saymakla meşgul daireleri” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 16:24
Mansur Yavaş’tan malvarlığını açıklayamayan Turgut Altınok’a: ‘Daireleri sayıyor herhalde’
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yapracık Aile Yaşam Merkezi açılışında halka seslendi.

Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un “mal varlığımı istediğim zaman açıklayacağım” diyerek mal varlığı konusunda net bir açıklama yapmamasını eleştirdi.

“Herhalde saymakla meşgul daireleri” diyen Yavaş şunları söyledi:

“Her seçim döneminde olduğu gibi kaybedeceklerini anlayanlar yine bir takım iftira ve çamurlarla ortaya çıktılar ama hep fikrimiz şudur. Çamur atanın eline bulaşır. Ben Türkiye’de yolsuzluğun bitirilmesiyle yoksulluğun bitirilebileceğini düşünüyorum. İlk seçildiğim zaman çıktım şeffaf olacağım dedim. Belediyemizin beş yıllık mali raporunu açıkladım. Türkiye’de bir ilktir. Aldığımızda durum neydi, şimdi durum neydi açık bir şekilde bunu da açıkladım. Daha sonra görevimiz bitti. Ben yine bütün malvarlığımı detaylarıyla açıklayan ilk büyükşehir belediye başkan adayı oldum. Göreve başlarken neydi, şimdi ne hepsi yazıyor. Ama bunu duyurmamıza rağmen hala rakiplerimizden tık yok. Dün duydunuz yine yapacağım, edeceğim. Herhalde saymakla meşgul daireleri. Halbuki çok zor bir şey olmasa gerek. Malvarlığınız neyse onu ortaya çıkarırsınız.”


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