Ankara'da şeriat çağrısı: 'Karma eğitim kaldırılmalı'

Yayınlanma: 09.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 02:00

Yargıtay tarafından terör örgütü olarak tanımlanmasına karşın Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren, küçük çocuklara yönelik “şeriat” videolarıyla tepki çeken ve Ankara’nın ortasında ofisleri bulunan Hizb-ut Tahrir’in dergisi Köklü Değişim, bu kez cuma namazı sonrası bildiri dağıttı.

“Toplumsal çöküş, sorunlar ve çözüm” başlığı ve “Tehlikenin farkında mısınız?” sloganı kullanılan, Ankara’nın çeşitli bölgelerinde önceki gün dağıtıldığı öğrenilen bildirilerde, İstanbul Sözleşmesi hedef alındı.

Şiddet uygulayan erkekler de savunularak, “İstanbul Sözleşmesi ile yürürlüğe giren kanunlar neticesinde her yıl ortalama 500 bin erkek evinden uzaklaştırıldı, bir kısmı da tutuklandı. Çocuklar, İslami değer ve ilkelerden uzak bir şekilde yetişmeye başladı” denildi.

‘KARMA EĞİTİM KALDIRILMALI’

“İslam’dan uzaklaşıldığı, İslam’ın saldırı altında olduğu” iddia edilen, “İslami şahsiyetimizi, teslimiyetimizi ve kulluk bilincimizi kaybediyoruz” denilen bildirinin sonuç bölümü ise dikkat çekti.

Eğitim ve yargı sisteminin, kadın derneklerinin, LGBTİ bireylerin hedef alındığı ilgili kısımda, özetle şunlar yer aldı:

“Batılı ideolojiler ekseninde hazırlanmış eğitim müfredatı ve karma eğitim kaldırılmalı, İslami eğitim müfredatı ve modeline geçilmeli. İnançsızlığı ve sapkınlığı yayan, ateizm, deizm, feminizm ve benzeri esaslı kuruluş, dernekler yasaklanmalı. Cinsiyet eşitliği, LGBTİ ve benzeri ifsat edici münkerlere karşı topyekün bir mücadele başlatılmalı. İçki, zina, kumar, uyuşturucu ve benzeri tüm haramlar yasaklanmalı, Batılıların çürümüş yargı ve ceza sistemi kaldırılmalı, İslam’ın yargı ve ukubat sistemi tatbik edilmeli. Tek alternatif İslam’dır; İslam’ı tatbik edecek Raşidi Hialfet Devleti’dir.”

ŞERİAT KONFERANSLARI

Köklü Değişim, 5 Mart 2017’de, laiklik ve Cumhuriyeti “şeytani rejim” olarak tanımlayarak, İstanbul’da “Dünya Hilafete Neden Muhtaç?” başlığıyla hilafet konferansı düzenlemek istedi ancak valilik tarafından engellendi. Konferans çağrısına ilişkin açılan davada, 4 sanık hakkında 52,5 yıl hapis cezası verildi.

Aynı derginin, bu konferanstan bir yıl önce, 3 Mart 2016’da, “Hilafet Hayal mi, Yakın Bir Gelecek mi?” başlığıyla gerçekleştirdiği konferansta şeriat çağrısı yapılması, Atatürk ve cumhuriyet kadrolarının “kafir” olarak nitelendirilmesine ilişkin suç duyuruları ise sonuçsuz kaldı.