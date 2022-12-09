Cübbeli Ahmet'in Cumhuriyet hayali: 'Bir bakarsın senden benden çok şeriatçı olabilir'

09 Aralık 2022 Cuma, 16:18

İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi henüz altı yaşında dini nikâhla evlendirdiği ve çocuğun her gün cinsel istismara uğradığının ortaya çıkmasının ardından cemaatin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü konuştu.

"Cübbeli Ahmet" diye bilinen Ünlü, YouTube kanalı üzerinden yayımlanan sohbetinde olayı "olup olmadığı belirsiz, münferit bir vaka" diye niteledi.

Olay üzerinden bütün cemaatlerin hedef alınmaması gerektiğini söyleyen Ünlü, "Kim milletin karısına 'Getir karını, okuyacağım üfleyeceğim göbeğini elleyeceğim suratına süreceğim' derse namussuz şerefsizdir. Hoca geçinse de şeyh geçinse de seyda geçinse de namussuz şerefsizdir. Ben bunu kendimiz için de söylüyorum. Bizim camiamızdan görünenler için de söylüyorum" dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Halis Aydemir'in cemaat ve tarikatlarla ilgili sözlerini hatırlatan Ünlü, "Koca Diyanet'in en üstündeki Halis Aydemir... 'Sufiye' diyor adam. İstisna mistisna yok. 'Bunların hepsi şeyh olmak için, post almak vekil olmak için, karısını anasını şeyhe teslim eder, yatağına verir diyor. Bunu Diyanet'in ilk 15'indeki Halis Aydemir söylüyor" ifadelerini kullandı.

Aydemir üzerinden Diyanet yönetimine sitemde bulunan Ünlü, daha sonra sözü bu tür skandalları haberleştiren gazetelere getirdi. Ünlü, ''Bu adamlar böyle söylerse... Cumhuriyet, Sözcü, Hüriyet... Hürriyet değil eski Hürriyet yapıyordu da şimdiki Hürriyet'te duymadım. Hatta Ahmet Hakan 'Ben İsmailağa cemaatini iyi tanırım. O camiada böyle bir şey yok' demiş. Şimdi yönetimler el değiştiriyor. El değiştirince tabii bir gazeteyi de mimlemek lazım değil" diye konuştu.

Ünlü sözlerinin devamında ise gazetemiz Cumhuriyet'le ilgili hayalini dile getirdi. Atatürk ilkelerini rehber edinen, laikliği, demokrasiyi, insan haklarını, ilericiliği, bilimi savunan ve yayım politikasını bu ilkeler üzerinden belirleyen gazetemiz için "Bir de bakarsın ki Cumhuriyet gazetesi senden benden daha çok şeriatçı da olabilir" diyen Ünlü, bunun yolunun paradan geçtiğini, daha sonra gazetemizde şeriatı savunan başlıklar atılabileceğini öne sürdü.

Sohbette bulunan dinleyicilerinin de gülüp "inşallah" diyerek hayaline katıldığı Ünlü, "Çok güzel bir şey teklif ettim şimdi değil mi? Oldu bunlar, yaşandı. Müslümanlar akıllı olsun yönetimleri ele alsın" çağrısı yaptı.